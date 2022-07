Twins-parels dromen van carrière in het honkbalwalhalla: ‘Maar nu eerst de play-offs halen’

Twins-spelers Tyriq Kemp, Max Kops en Ruendrick Piternella zijn terug, maar het trio droomt nog altijd van een carrière aan de overkant van de plas. Kemp hoopt binnenkort zelfs de horen of en welke profclub hem in wil lijven.

Enkele weken geleden sloten de Twins-spelers Tyriq Kemp, Max Kops en Ruendrick Piternella zich weer aan bij het hoofdklasse team. Ze keerden terug van een Amerikaans avontuur waar ze op colleges studie en honkbal combineerden. Een enorme ervaring voor het drietal dat volgend jaar een vervolg gaat krijgen.

Max Kops

Oosterhouter Max Kops (21) toog naar het Georgia Highlands College. De contacten kwamen via oud Twins-speler Alswinn Kieboom. Woonachtig in de States en een honkbalvader die twee zoons heeft die in de profcompetitie uitkomen. Kops ging er met familie heen en kon kiezen uit diverse mogelijkheden. ,,Naast het honkbal kwam ik in een andere cultuur terecht. Het tempo ligt veel hoger evenals de snelheid. Alles is net een stukje beter. Zowel fysiek als mentaal heb ik veel geleerd. En veel meer wedstrijden gespeeld dan ik hier ooit zou krijgen. Nu terug in de hoofdklasse ervaar ik een andere intensiteit. Met Twins spelen we op het hoogste niveau en hebben we ons plafond nog niet bereikt.”

Dat plafond gaat in Amerika wel omhoog want Kops speelt volgend jaar bij een D1 university, eveneens in Georgia. Hij heeft nog twee jaar te gaan om te bekijken of hij dan voor een profcontract in aanmerking komt. Daar heeft hij alles voor over. ,,Er zijn geen limieten aan dromen:” aldus Kops.

Ruendrick Piternella

Voor Ruendrick Piternella (20) ging het vrij eenvoudig. Vrienden in Amerika prezen hem aan. Ongezien kreeg hij een studiebeurs van Mineral Area College in Missouri. Hij kende een moeilijke start. ,,De eerste twee maanden heb ik als freshman weinig gespeeld. Daarna kwam ik in de basis en heb met veel plezier de periode tegen veel betere tegenstanders beleefd. Verschillende universiteiten tonen belangstelling, dus ik ga zeker terug. De gedrevenheid is enorm. Hier speel je in de hoofdklasse en dat is het hoogste niveau. Daar begin je pas en moet je je steeds waarmaken. Ik heb als klein kind altijd naar Amerika gewild. Nu eerst met Twins de play-offs halen.”

Piternella debuteerde op zijn vijftiende jaar bij Neptunus. Daarna een seizoen HCAW en nu zit hij drie jaar bij Twins.

Tyriq Kemp

Een profbestaan lijkt weggelegd voor Tyriq Kemp. Vorig jaar ging hij een weekje op stage en dit jaar was het Western Oklahoma State College zijn speelterrein. En met succes. De twintigjarige binnenvelder kreeg meteen een basisplaats. Speelde in korte tijd zestig wedstrijden waarin hij acht homeruns sloeg en eindigde met het hoge slaggemiddelde van .394. Het leverde hem een Golden Glove op, een prijs voor de beste speler uit de regio op zijn positie. En een plaats op de draft lijst waardoor de proforganisaties een bod op hem uit kunnen brengen. ,,Ik hoor eind van de maand of en door welke profclub de keus op mij valt. Dan stort ik me meteen in het profleven.”

Maar voor nu wacht voor de de parels van Twins de competitie. Afgelopen weekend verraste de ploeg lands en Europees kampioen Pirates door tweemaal een verlenging af te dwingen en een keer te winnen. Deze week is Neptunus de tegenstander.