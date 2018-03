Twins op oefenstage in Frankrijk

En dat stemde de kersverse hoofdcoach Kevin Knollenburg tevreden: ,,Voor de eerste keer op het veld met zoveel nieuwe spelers tegen een zeer sterke tegenstander kan je alleen maar posditief hierop terugkijken. Verdedigend zat het goed in elkaar, maar er is nog veel werk te verzetten. Gelukkig is ons voorseizoen nog lang genoeg om de jongens klaar te stomen voor de competitie."

Twins begon de eerste wedstrijd met drie nieuwe werpers Misja Harksen, Raf Cocu en Jakob Syrén. Cocu had het moeilijk en incasseerde vijf runs. Thijs Steenwijk srond vorig seizoen al in de line up. Hij maakte de met 6-5 verloren wedstrijd af. Een dag later was de dag van de werpers. Voor Twins draafden Mic van de Ven, Jan Evertse, nieuwkomer Pastor Henrique en Nick Peels op. ,,Het was de eerste keer dat we buiten aan het werk waren en dat was aan de slagmensen te merken", aldus de Belgische coach.