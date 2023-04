Twins moet ‘Twins 2.0' worden dit seizoen: ‘Ik ga schoffies kweken’

,,Ik ga schoffies kweken”, aldus de voormalige Spartaan Rob Hendriks. ,,Maar vooral gedurfd, slim en als een eenheid fraai honkbal op het gravel leggen. Fouten mogen gemaakt worden, als ze er daarna maar weer opstaan.”

Het publiek moet in Oosterhout gaan genieten van een groep eigen jongens die ook weer aanspraak moet gaan maken op een plaats in de play-offs. Veel teams hebben ingeleverd. Landskampioen HCAW en Neptunus, dat zich vooral versterkte in de werperstaf, lijken de dienst uit te gaan maken. De rest is onvoorspelbaar.

Voor komend weekeinde arriveren twee buitenlandse werpers bij Twins. De banden met Japan blijven ook aangehaald met de komst van linkshander Takuya Fukuda. Ook de Tsjechische international Filip Capka komt. Hij kwam onlangs nog uit op het WBC, het wereldkampioenschap.

Een van de jonkies die hard op weg is om een basisplaats te veroveren is Luuk Bun (20), mede door zijn aanvallende capaciteiten. Vorig seizoen speelde hij niet alles, maar werd toch de aanvaller met het hoogste slaggemiddelde. De student Logistics Management aan de Breda University wordt naast zijn veldpositie op het derde honk de ‘clean up hitter’. Hij mag met bezetting de honken leegslaan.

Binding

,,Vanaf mijn vierde jaar ben ik altijd op het complex te vinden. We wonen er dichtbij. Twins voelt voor mij als thuis. Top dat nu veel Oosterhoutse jongens doorbreken. We spelen al vele jaren samen. De binding binnen de ploeg is daarom groot. Ik speelde aanvankelijk tweede honk en kan ook in het buitenveld uit de voeten. We hebben een team met veel gelijkwaardige spelers. We zullen als een eenheid moeten spelen om resultaat te halen.”

Bun, die als aspirant twee jaar uitkwam voor de talentenschool Bixy Baseball van de Bond en daarna een toernooi met het nationale aspirantenteam in Oostenrijk meemaakte, kende overigens een droomdebuut. Hij kreeg anderhalf jaar geleden zijn eerste slagbeurt in de hoofdmacht en dreunde de bal meteen voor een homerun over het hek. Zijn reputatie als slagman was meteen gemaakt.

Oefenperiode

Twins nam in de afgelopen voorbereiding en oefenperiode deel aan het meerdaags Antwerp toernooi waarbij de finale helaas helemaal verregende. Ook in het traditionele toernooi bij HCAW, waaraan de bovenste vier teams van vorig seizoen meedoen, werd ondanks verlies goed gespeeld tegen HCAW en Neptunus. Het vrije weekeinde werd benut door een trainingsdag in eigen huis te houden.

Rob Hendriks: ,,Het is een superleuke uitdaging. Alle posities zijn dubbel bezet. De hele groep moet gaan voor het resultaat. Focussen op de clubs waar we de punten moeten halen en driemaal winnen. Tegen de favorieten Neptunus en HCAW moeten we proberen punten van ze af te snoepen. Ze hopen we de play-offs af te dwingen.”

De toekomst zal het leren of de paleisrevolutie die aan het eind van het vorig seizoen is ingezet ook speltechnisch vruchten zal opleveren met deze jonge ploeg.

Selectie Twins 2023 Werpers: Koen Postelmans, Simon Gross (Dld), Raf Cocu, Takuya Fuduka (Japan), Jeffrey Levenstone, Jan van Hurk, Terrence Garcia (Firebirds Curaçao), Filip Capka (Drad Brno Tsjechie). Achtervangers: Axel Poesmans (Hoboken Pioniers België), Yurdion Martie (RCH), Lucas Wols, Dick van Heesch. Binnenvelders: Railison Bentura, Jerzy van Gool, Luuk Bun, Thijmen Peters, Berend Ruben, Onne van Gool. Buitenvelders: Luuk Visser, Max Kops, Marnix Ruben, Gijs van Zalingen, Matthew Goossens