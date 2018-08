Twins kansloos in kletsnat eerste play off-duel

De vroege dood van de koersende Elvis: 'Matje zou een hele grote geworden zijn'

19 augustus De top-5 van de Tour fietst zondag in Etten-Leur. Zo'n vijftig jaar geleden liep het dorp warm voor de eigen Kikkerop-ploeg en haar kopman Matje van Groezen, die in die jaren de criteriumkoning van Brabant was. Hij won bijna alles van Eindhoven tot aan Roosendaal. Zijn vroege dood luidde het einde van de ploeg in.