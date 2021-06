Twins goed op weg om doelstelling te halen door homeruns van Shurman Marlin

Twins is bezig aan het sterkste seizoen in de hoofdklasse sinds begin jaren negentig. De ploeg staat vierde tijdens de seizoensstop, maar had hoger kunnen staan

Als dinsdag de inhaalwedstrijd bij Pioniers, na een 1-5 voorsprong, niet met 6-5 was verloren had het team van coach Jeffrey Arends zelfs de tweede plaats in handen gehad. Jammer dat dit na een ‘winning streak’ van tien wedstrijden niet lukte. Twins gaat nu tot 24 juni genieten van de stop waarin het Nederlands Team voor een Olympisch ticket gaat strijden in Mexico.

Aanvallend gaat het Twins voor de wind met een grote rol voor Shurman Marlin. De Rotterdammer die al een drietal wedstrijden besliste door op het juiste moment een homerun te slaan. Met Jarreau Martina en de Amerikaan Tyson Quolas vormt Marlin een trio dat er lustig op los staat.

Hot

En dat komt Arends goed uit: ,,Dat we de tweede plaats zijn misgelopen, doet me niet zoveel. Leuk om nu een weekje daar te staan maar aan het eind moeten we onze doelstelling (bij de bovenste vier op een paly-offplek eindigen, red.) halen. Het gaat lekker en Shurman is ‘hot’ op dit moment en met zijn routine slaat hij op de juiste momenten toe.”

Gebroken arm

De 28-jarige Marlin kwam vanuit Sint Nicolaas in 2013 naar Rotterdam en volgde via een vriend een training bij Neptunus. Hij werd meteen aangenomen, maar moest volgens de reglementen - hij was te laat aangemeld - in het tweede team beginnen. Toen hij een jaar later deel uitmaakte van de selectie brak hij in de laatste oefenpot zijn arm en was het seizoen deels verloren. Na twee jaar verkaste hij naar Pioniers, waar hij met Arends speelde. En nu is hij bezig aan het vierde jaar in Oosterhout.

Al die belevingen, en tegenslagen, hebben hem tot een betere speler gemaakt, analyseert hij zelf. ,,Ik heb meer ervaring gekregen en concentreer me vooral om rustig te blijven. Ook in situaties die voor de winst bepalend kunnen zijn.”

Knokken

Ook Marlin ziet dat Twins dit seizoen tot nu toe goed presteert. ,,De ploeg is aanvallend sterker en een jaar ervaring rijker. De jonkies sluipen dichterbij en daar heeft ook assistent Adonis Kemp een rol in. Hij spreekt kalm op ons in met zijn aanwijzingen waarbij we vooral rustgevend te werk moeten gaan. Het helpt want diverse wedstrijden komen we van een achterstand terug en blijven we knokken.”

Wat gaat dat dit seizoen nog opleveren? ,,We werken nu naar de play offs toe. Waarom zouden we daar tegen Neptunus en Pirates niet kunnen stunten?”, aldus de eerste honkman.

De huidige play off stand: 1. Neptunus 15-28, 2. Amsterdam Pirates 15-23, 3. HCAW 15-23, 4. Twins 15-22, 5. DSS/Kinheim 15-10