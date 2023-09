Twins eindigt honkbalseizoen met opgeheven hoofd ondanks verlies in halve finales tegen Neptunus

Natuurlijk was er teleurstelling bij de spelers van Twins na de uitschakeling door Curaçao Neptunus in de halve finales van de play-offs om de landstitel. Maar die maakte al snel plaats voor trots, omdat de Oosterhoutse honkballers toch weer bij de top vier van Nederland horen.

,,En dan zit je automatisch ook bij de beste tien ploegen van Europa”, concludeert technisch directeur Paul Bun. Hij was het ook die de spelers zondagmiddag toesprak na het verlies in de best-of-five-serie tegen Neptunus. ,,Ik heb verteld dat ik heel trots op ze ben. Want er waren niet veel mensen die voor dit seizoen verwacht hadden dat we zover zouden komen.”

Het verhaal is bekend in honkballand: Twins voerde voor dit seizoen een forse verjonging door en ging voor een groot deel met jongens uit de eigen regio, die vorig seizoen nog in het tweede team speelden, de strijd aan. Dat bracht de ploeg uiteindelijk dus net zo ver als een jaar geleden.

De vreugde was groot toen vorige week maandag de halve finales werden bereikt na een heroïsche overwinning in de best-of-three-serie tegen RCH Penguins. Drie dagen later al wachtte de eerste wedstrijd in de halve finale tegen het zwaar favoriete Neptunus.

In de eerste wedstrijd van de halve finale hadden we nog heel veel last van die wedstrijd tegen RCH de maandag ervoor Paul Bun, Technisch directeurTwins

En ook daarin was Twins realistisch. ,,Als we in die best of five-serie een wedstrijd weten te winnen doen we het al heel goed”, zei coach Rob Hendriks vooraf. Dat was Twins niet gegund. Donderdag ging de eerste wedstrijd in Rotterdam kansloos met 14-4 verloren. ,,Maar toen hadden we nog heel veel last van die wedstrijd tegen RCH de maandag ervoor. Daardoor konden we een aantal van onze werpers niet gebruiken", zei Bun.

Zaterdag in eigen huis legden de Oosterhouters Neptunus het vuur wel aan de schenen. ,,Reclame voor het honkbal", zei Bun over het duel dat uiteindelijk met 1-3 verloren ging. En ook in de derde wedstrijd, zondag in Rotterdam, beet Twins fel van zich af. Na vier innings leidde de ploeg brutaal met 1-2. Maar uiteindelijk werd het toch ‘gewoon’ 5-2 voor Neptunus. Einde verhaal.

,,En eigenlijk niet meer dan logisch", aldus Bun. ,,Maar we gaan er met opgeheven hoofd uit. Hier kunnen we volgend seizoen mee verder.”

Blijf op de hoogte van het laatste sportnieuws via de BN DeStem-nieuwsbrief! Voor alle sportliefhebbers is er goed nieuws: BNDeStem.nl heeft een dagelijkse sportnieuwsbrief! Via deze nieuwsbrief krijgt u als lezer het relevantste en nieuwste sportnieuws rechtstreeks in uw inbox. Klik op deze link en vink de sportnieuwsbrief aan. Vul uw e-mailadres in en u bent klaar om dagelijks, rond de lunch, het laatste sportnieuws te ontvangen.