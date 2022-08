Twins begint weer aan een nieuwe fase van de competitie: ‘De vorm is er, we hebben sterk gespeeld’

Spelen tegen de beste teams

Bij Twins richten ze zich nu vooral op de eerstvolgende uitdaging, het drieluik met Pioniers. In die eerste reguliere competitie troffen de teams elkaar al eens en wonnen de Oosterhouters twee van hun drie duels. Coach Adonis Kemp is dan ook vol vertrouwen over de strijd met Pioniers. ,,De vorm is er. We hebben sterk gespeeld in de vervolgronde tegen de beste teams in ons land. Grote tegenstand kunnen bieden, waarbij we hebben geïnvesteerd om deze driekamp te gaan winnen. We wisten al vanaf het begin dat er niet meer dan een vierde plaats inzat, zodat die wildcard-ronde zou komen. Hierop zijn we ons gaan focussen en zijn er klaar voor.”