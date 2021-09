Twijfels op de Brabantse tafeltennistafel: ‘Hoe we ervoor staan? Geen idee’

,,Hoe we ervoor staan? Geen idee.’’ In november 2019 vertrok Julia Janssen naar Curaçao. Zonder tafeltennisbatje in haar koffer. Niet wetende dat bij haar terugkomst driekwart jaar later corona de wereld plat zou hebben gelegd, inclusief de tafeltennissport.

We zijn inmiddels weer een jaar later en in de tussentijd heeft de Etten-Leurse nog altijd geen wedstrijd gespeeld. ,,Sommige eredivisieclubs mochten wel trainen, dan moest je aan bepaalde eisen voldoen. Dat lukte ons niet, wij hebben bijvoorbeeld geen clubarts.’' Missen deed ze het niet. ,,Als je iets helemaal niet doet, mis je het ook niet heel erg. Pas bij de eerste training voelde ik wat ik gemist had.’'

Sinds een paar maanden is het damesteam van Tanaka weer in touw. ,,Maar het is de vakantieperiode, dus ook nu heb ik niet continu getraind.’’ Met de start van de eredivisie in zicht, doet ze dat wel. Met enthousiasme. ,,Het is fijn om ergens naartoe te werken, om als groep weer bij elkaar te zijn. Die gezelligheid motiveert je ook.’’



Tafeltennisliefde

Janssen tafeltennist inmiddels een jaar of tien. Ze stapte over van het voetbalveld naar de tafel. ,,Het is heel snel, je kan verrassen tegen iemand die veel beter is en het is een gezellige sport’’, zo verklaart ze haar liefde. Maar er zat ook een keerzijde aan die beginjaren, mensen die tafeltennis een campingsport noemden. ,,Ach, zij weten niet waar ze over praten. Ze moesten eens weten hoe intensief het is. Gelukkig reageren mensen positiever naarmate je ouder wordt.’'

Ze klom op naar de eredivisie, waarin ze nu speelt met teamgenoten Femke Boot (25), Sophie Dijkers (60), Hannah de Ruiter (18) en Janine Snoep (26). ,,Ik denk dat het wel bijzonder is om op dat niveau te tafeltennissen, maar ik ben daar niet zo mee bezig. Ik vind het spelletje gewoon leuk om te doen.’’

Geen druk

Die competitie klopt op de deur. Op 18 september slaat Tanaka de eerste opslag in een nieuw eredivisieseizoen. ,,Het is eigenlijk wel raar, nadat je zo lang geen wedstrijd hebt gespeeld. Ik heb geen idee hoe ik ervoor sta, hetzelfde geldt voor het team. Misschien is het juist een voordeel dat andere club wel continu hard hebben getraind en wij niet. Wij gaan er open in, zij voelen een bepaalde druk om te presteren.’' Ze hoopt op lijfsbehoud. ,,We hebben een bepaalde basis en ervaring waarop we mogen vertrouwen. We gaan ons uiterste best doen om er een leuk seizoen van te maken.’’