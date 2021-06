Tweede plak voor AV Sprint op NK atletiek, het volgende goud lonkt

Frijters moest in de slotfase alles uit de kast halen om het podium te halen. ,,Ik dacht: het zal me toch niet gebeuren dat ik er naast pak. Gelukkig zat er nog genoeg in. Ik ben erg blij met deze medaille.”

Ondertussen ligt ook Myke van de Wiel op koers in de meerkamp. ,,Stabiel", zo omschreef de 24-jarige Bredase de openingsdag op haar thuisbaan. Na de eerste vier onderdelen (110 horden, hoogspringen, kogelstoten en 200 meter) leidt ze de dans met 3481 punten. Dat zijn er 55 meer dan Melissa de Haan. ,,Over het algemeen presteer ik vandaag net iets beter op deze nummers dan eind mei in Tilburg", stelt Van de Wiel tevreden. Toen was het de basis voor een score boven de 6000 punten, wat voor meerkampsters een magische grens is. ,,Morgen kan ik dus zo maar voor de tweede keer boven de 6000 komen.”

Volledig scherm Voor Anne van de Wiel (hier op archieffoto) is het zondag erop of eronder in de strijd om een plekje in de Olympische 4x400 meter-selectie. © Orange Pictures

De belangrijkste opgave is echter het behalen van de titel, die ze dan zou overnemen van haar tweelingzusje Anne. ,,Als dat lukt hebben we de titel al vier jaar binnen de familie.” Anne is er dit jaar niet bij op de meerkamp omdat ze zich focust op de 400 meter. Op die afstand hoopt ze zich zondag te kwalificeren voor het door Femke Bol en Lieke Klaver gedragen Olympische 4x400-estafetteteam. Eén van de concurrenten voor een plekje in die brigade is clubgenote Marit Dopheide. De twee staan zondagmiddag om 15.35 uur tegenover elkaar in de finale van de 400 meter.

Voor Anne van de Wiel is het wennen om zich nu al een maand alleen maar met de 400 meter bezig te houden. Zusje Myke vindt het ook maar ‘raar’ gevoel om zonder Anne de zevenkamp af te werken. ,,Dit is mijn eerste meerkamp zonder haar. Dat zegt genoeg toch.”

Vandaag staan in de zevenkamp nog de onderdelen verspringen, speerwerpen en 800 meter op het programma.

Nadine Broersen (ook lid van AV Sprint) komt in Tokio in actie op de Olympische zevenkamp. In Breda werkt ze dit weekeinde alleen het hoogspringen en speerwerpen af. In de stromende regen sprong de Dongense atlete vrijdag over 1.77, genoeg voor de vijfde plaats. Zondagmiddag staat voor haar het speerwerpen op het programma.