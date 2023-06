Triatlon-wereldtopper Milan Brons wint in Oud Gastel

Brons nam vorig weekeinde nog deel aan een hele triatlon in een snikheet Klagenfurt, een race waarin kwalificaties voor de fameuze Iron Man te behalen waren. Marijn Markusse, de beoogde tegenstrever van Brons in Oud Gastel, was niet tijdig hersteld van de inspanningen in Oostenrijk en ontbrak. Brons kwam wel aan de start. ,,Ik heb me weken geleden al laten paaien door wat mensen om me heen en ik was toch in Nederland. Het is ook een leuke race, met veel ambiance. Maar helemaal verstandig was het misschien niet. Ik ga nu eerst goed rust nemen en me daarna voorbereiden op de Challenge Almere, begin september.’’

Op de streep wist De Korte, eerder dit seizoen winnaar op de Brouwersdam, plaatsgenoot Meesen nog juist voor te blijven in de strijd om de tweede plaats. Winnaar Brons was toen alweer helemaal op adem. ,,Blij dat ik er was. Het is altijd leuk om een race te winnen.’’

Oud-Gastel

In Oud Gastel moesten de triatleten 1300 meter zwemmen, 60 kilometer fietsen en tot slot 14 kilometer hardlopen. Local hero Janne Englebert kwam als eerste uit het water en had indruk gemaakt op de latere winnaar. ,,Die gozer ging echt hard.’’ Englebert werd uiteindelijk negende in de rangschikking en was na afloop tevreden over zijn race. ,,Ik wilde per se voorsprong nemen bij het zwemmen, het onderdeel dat me het beste ligt. Ook het fietsen en lopen gingen niet slecht. Ik ben drie minuten sneller dan vorig jaar.’’

Beste Brabander werd de als zevende eindigende Bryan van Rutten uit Breda. Van Rutten was teleurgesteld. ,,De laatste weken ben ik thuis druk bezig met verbouwen. Ik heb teveel en te lang op mijn benen gestaan.’’ Bij het fietsen merkte de Bredanaar dat een topklassering er niet in zat. Normaal pak ik met het fietsen minuten en is het hier lekker rammen in de polder. Nu voelde ik langzaam de power uit mijn benen weglopen.’’ Bij het afsluitende onderdeel zocht Van Rutten tevergeefs naar het juiste ritme. ,,Na negen kilometer was het over.’’ Anders dan winnaar Brons is de Bredanaar volop in opbouw naar zijn piek van het seizoen. ,,Het WK in Finland in augustus.’’

Bij de vrouwen werd vooral uitgekeken naar wereldkampioene Iron Man Kyra Meulenberg uit Utrecht. Met Nelleke Baldé uit Grijpskerke kreeg de race echter een verrassende winnaar. De Zeeuwse, ook een fervent bezoeker van fantasyfestivals, maakte haar droom waar en won in Oud Gastel. ,,Het ging vooral lekker op de fiets. Ik kon de wattages trappen die ik voor ogen had. En ook het lopen gaat steeds beter.’’