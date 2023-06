Triatleten duiken in Oud Gastel al vroeg de Roosendaalse Vliet in

Deelnemers aan de Verwer en Janssen Triathlon Oud Gastel moeten er zaterdag vroeg bij zijn. Om 8.45 uur duiken de eerste triatleten de Roosendaalse Vliet in voor 1300 meter zwemmen. Die afstand verraadt al dat er in Oud Gastel geen ‘courante’ triatlon afgewerkt wordt. ,,We zien onszelf liever als een unieke éénderde triatlon”, countert mede-organisator Wim van den Broek over de status van het hoofdnummer. Nadat de deelnemers bij Gastel Sfeer uit het water zijn geklommen, wordt er nog 60 kilometer gefietst in de Prinsenpolder en 14 kilometer gelopen in Oud Gastel zelf. De finish van de éénderde triatlon verwacht rond de klok van 11.15 uur.