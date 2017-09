Triatlete Nuyes ziet WK als tussenstation richting Tokio

Die afstand is zeer bewust gekozen, want het bereiken van de Olympische Spelen in Tokyo is haar ultieme doel. Om dat te verwezenlijken zal ze punten moeten halen in het International Triathlon Union (ITU)-circuit. Daarnaast zijn de eisen van NOC/NSF scherp gesteld: minimaal twee keer een top tien of één top acht-notering bij wedstrijden in het kader van de World Triathlon Series (WTS), waarin de absolute wereldtop elkaar bestrijdt. "Op dit moment ben ik nog niet zover," zegt Nuyes (19). "Maar mijn trainingsintensiviteit is dit jaar flink toegenomen en Tokyo is nog drie jaar weg. In die tijd kan er veel gebeuren."

Sittard

Nuyes is even thuis op deze woensdagmiddag. 'Thuis' is het ouderlijk huis in grensdorp Putte, waar de dochter van een Belgische vader en Nederlandse moeder nog maar zelden te vinden is. Normaal bivakkeert ze doordeweeks in Sittard waar het nationale trainingscentrum gevestigd is. Ze betrekt daar een woning van de Nederlandse Triatlon Bond (NTB), samen met zeven andere triatleten, waaronder haar vriend Niek Heldoorn (18) - tijdens dit WK bij de junioren (U19) deelnemer aan de sprintafstand (750 mt-20 km-5 km). Op donderdag zal Nuyes doorreizen naar Rotterdam waar ze aansluit bij de selectie van de NTB.

"Een plaats bij de eerste twintig moet haalbaar zijn in Rotterdam," denkt Nuyes. "Maar, wie weet. Wanneer ik met een groepje vooruit ben, is misschien de top tien ook mogelijk."

Looptrainingen

Niet alle onderdelen van haar zijn even sterk, het lopen vormt nog een beetje de Achilleshiel voor Nuyes, die ooit begon als zwemster. "Met zwemmen en fietsen kan ik heel goed mee, met lopen verlies ik doorgaans wel wat op de concurrentie. Die tien kilometer lopen is op dit moment eigenlijk iets te ver voor mij, daar mis ik nog het juiste tempo," weet Nuyes, tweevoudig Nederlands kampioene op de sprinttriatlon. In Sittard wordt daar hard aan gewerkt. "We trainen twintig tot vijfentwintig uur per week. Met name de looptrainingen zijn in intensiviteit toegenomen, zonder overigens op de andere onderdelen te verslappen." In Rotterdam zou ze haar slag kunnen slaan bij het fietsen. Nuyes: "Het is een technisch parcours, met veel draaien en keren. Beetje raar om te zeggen misschien, maar veel vrouwelijke triatleten kunnen gewoon niet goed sturen. Ik ben daar juist wel sterk in."

Wereldtop

Nuyes wil coûte que coûte de wereldtop bereiken. Daarbij wil ze professional worden, van haar sport gaan leven. Twee jaar lang was ze fulltime met triatlon bezig, tegenwoordig volgt ze ook een opleiding sportmassage. De vraag borrelt op of het überhaupt haalbaar is om je brood te verdienen met de triatlonsport. "Nou," antwoordt ze, "over drie weken start ik in Melilla (Spaanse exclave in Marokko, red.) en aan die wedstrijd is een prijzengeld verbonden van € 63.000,=. Ook bij races in het WTS-circuit is veel geld te verdienen, dus voor de wereldtop is het mogelijk." Bovenal is Nuyes realistisch en weet ze dat het nog wat jaren van noeste arbeid zal vragen om tot de mondiale elite te kunnen gaan horen. "Op mijn leeftijd kan je nooit opboksen tegen atletes van 27 jaar. Het is een kwestie van trainingsjaren maken. Je bent in onze sport rond je 32ste jaar op je best. Het is alleen wel fijn dat ik nu al sta waar ik sta."