Triatleet Sem Kroon (18) timmert aan de weg en heeft WK-ticket al binnen: ‘Vorig jaar pas de borstcrawl geleerd’

De Oosterhoutse Sem Kroonen (18) beschikt over een uitzonderlijk lange adem. Deze zomer won hij de halve triatlon in Terheijden, werd tweede op zijn eerste IronMan 70.3 in Maastricht en won nog geen twee weken later zijn tweede IronMan in Vichy. Hiermee bemachtigde hij een ticket voor het WK in het Finse Lahti van volgend jaar. ,,We zijn bezig met een meerjarenplan.”

Sem Kroon is net terug van een trainingsweekend in de Franse Alpen. De bergen zijn bekend terrein voor hem. Afgelopen jaar fietste hij wedstrijden in België, Frankrijk en Spanje tijdens zijn laatste seizoen bij de wielerjunioren. ,,Ik kon m’n vinger niet precies op de zere plek leggen, maar voelde me minder thuis in de fietswereld en écht goede uitslagen reed ik niet. Ik ben geen sprinter en miste een eindschot.” Hij wilde zijn horizon verbreden. ,,De triatlon trok me al een tijdje en ik besloot het gewoon te proberen.”

Quote Je wilt beter zijn en elkaar verslaan, maar achteraf geef je een high five, lach je met elkaar en maak je een praatje. Dat soort dingen vind ik heel belangrijk Sem Kroonen

Kroonen trainde een keertje mee bij de Ironmanagers in Oosterhout. ,,Ik had helemaal geen ervaring met zwemmen. Tijdens mijn eerste training, vorig jaar oktober, heb ik pas borstcrawl leren zwemmen”, zegt de snelle leerling lachend. Bij een wedstrijd in Helmond veroverde de sport zijn hart, waar hij op zoek ging naar een trainer.

‘Gewoon berichten’

,,Ik kende niemand in deze wereld, dus ik ben gewoon mensen met ervaring gaan berichten.” Na een berichtje aan de oud-wereldkampioene op de lange afstand, Sarissa de Vries, kwam Kroonen uit bij haar vriend Maarten Strijbosch. ,,Maarten is heel belangrijk voor mij. We hebben een mooi plan voor de winter kunnen maken en dat heeft goed uitgepakt. De focus ligt nog niet op wedstrijden winnen, maar het is echt een meerjarenplan waar we mee bezig zijn.”

Toch worden de wedstrijden waaraan Kroon deelneemt wel degelijk gewonnen. Bij zijn eerste triatlon in Brouwersdam, nota bene tijdens zijn examenweek op het Graaf Engelbert, werd hij in mei nog elfde. Een maand later won hij de triatlon van Terheijden. ,,Daar kwam ik erachter dat ik goed ga op de lange afstanden en dat ik er ook echt van kan genieten”, vertelt de aankomend student Mens en Techniek op de Avans hogeschool in Breda.

Groepsgevoel

Waar in het fietsen het wedstrijdelement soms verstikkend aanvoelde, werkt het nu motiverend voor Kroonen. ,,Ik ervaar in deze sport meer groepsgevoel. Dat had ik bij het fietsen minder. Tijdens de IronMan in Maastricht was ik continu stuivertje aan het wisselen met een Duitser. Dat was de hele tijd lachen. Je wilt beter zijn en elkaar verslaan, maar achteraf geef je een high five, lach je met elkaar en maak je een praatje. Dat soort dingen vind ik heel belangrijk.”

Daarna stond zijn tweede IronMan in Vichy op het programma. Een IronMan 70.3 wedstrijd is in zowel het zwemmen, fietsen als lopen even lang als de halve triatlon. ,,Het was meer klimmen in Vichy. Dat ligt mij goed en ik heb meer risico genomen in mijn strategie. De druk was sowieso minder, omdat ik mijn WK-ticket al had bemachtigd in Maastricht. Daar werd ik tweede, dus nu wilde ik op dat hoogste treetje staan. Al besef ik ook dat ik nog veel tijd heb om mezelf te ontwikkelen.”

Quote Over tien jaar wil ik meedoen bij de grote jongens. Als dat lukt en ik kan er mijn leven van maken, dan heb ik het wel uitge­speeld Sem Kroonen

Tijd lijkt inderdaad de vriend van de pas 18-jarige triatleet. ,,Dit is een sport waarin je heel lang door kan groeien. Helemaal als je naar de hele IronMan afstand gaat, dat is het dubbele van wat ik nu doe. Daar zit je misschien pas op je 35ste aan je top. Dan heb ik nog lang.”

Uitgespeeld

Direct de focus op die lange afstand leggen is volgens Kroonen en zijn coach onverstandig. ,,Dan gaan we te snel. Die belasting met lopen kan ik nog niet aan, maar voor de toekomst denk ik dat op de hele afstand al mijn sterkste punten het beste tot uiting komen. Over tien jaar wil ik meedoen bij de grote jongens. Als dat lukt en ik kan er mijn leven van maken, dan heb ik het wel uitgespeeld.”

Na zijn prestaties deze zomer had het talent zelfs nog wat adem over. Het werd een beklimming van de Mont Ventoux voor een ‘wedstrijd met zichzelf’. Eindresultaat: de snelste tijd ooit onder 19 jaar.

Volledig scherm Sem Kroonen tijdens zijn succesvolle recordpoging op de Mont Ventoux. © -