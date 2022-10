Trainingskamp in Zweden of Duitsland moet jeugdig Groen-Wit met nieuwe trainer helpen omhoog te klimmen

Een trainingsstage in de winter. Het is voor menig voetbalclub op de hoogste niveaus van Nederland de normaalste zaak van de wereld. Maar op het zesde niveau in het handbal? Niet bepaald, maar bij Groene Ster laten ze niks aan het toeval over. Met een nieuwe trainer aan het roer van de damesploeg is de club ambitieus. ,,We hebben grootse plannen en mikken op een plaats in de top 3.”

Aan het woord is Leon Luysterburg. Hij is de opvolger van Hans de Rooij bij Groene Ster. En hij is dus ambities voor dit seizoen. ,,We hebben in ieder geval een sterke voorbereiding gehad.” Die goede voorbereiding moet zorgen voor goede prestaties en een trainingskamp in Zweden of Duitsland in de winter moet daar ook bij helpen. ,,Daar gaan we de jeugdige speelsters nog eens extra uitdagen op hun individuele groei en ontwikkeling.”

De damesploeg uit Zevenbergen heeft zich afgelopen seizoen gehandhaafd in de eerste klasse en wil nu zo snel mogelijk promoveren. Wat ook nieuw is, is de samenwerking met Fysiotherapie Dynamico. De therapeuten begeleiden het team en de speelster individueel op het gebied van kracht, lenigheid en het voorkomen van blessures. Bij een contactsport als handbal een heel belangrijk detail.

,,Dit seizoen gaan we spelen met een mix van talentvolle jeugd en een paar ervaren rotten", vervolgt Luysterburg. ,,In de voorbereiding hebben we meerdere oefenwedstrijden gespeeld tegen teams uit een klasse hoger. En hierin hebben we echt heel goed kunnen presteren. Dit geeft ons het vertrouwen om onze ambities hardop uit te spreken, maar we moeten het natuurlijk op het veld laten zien.”

Luysterburg, die ooit begonnen is met handbal in Heerle waar hij geboren en getogen is, is overgekomen van de vrouwen van Oliveo uit Pijnacker (tweede divisie, het vierde niveau van Nederland). Een leven vol handbal dus, met ook ervaringen op hoger niveau. Die ervaring kan hij bij de jongere garde van Groene Ster goed gebruiken.

Toonaangevend

Die jeugdige damesploeg en de oprichting van Jong Groene Ster, een initiatief voor handbalsters tussen de 15 en 21 jaar die talent en ambitie hebben, zijn twee van de redenen dat Luysterburg voor de Zevenbergse club heeft gekozen. ,,Je merkt aan alles dat ze talentvol zijn, willen werken en leergierig zijn. En niet onbelangrijk; binnen het team wordt veel lol gemaakt.”

Dat plezier, harde werk en talent zorgen er samen voor dat Luysterburg met de club omhoog wil kijken en die ambitie wordt gedeeld door het bestuur. De club wil weer toonaangevend zijn in de regio West-Brabant. Daarna ook in Midden-Brabant. En daarna? Zouden de gouden handbaltijden ooit weer terug kunnen keren naar Zevenbergen? ,,We zijn geen grote vereniging, maar we groeien weer en hebben een sterk bestuur dat de juiste keuzes maakt. We trainen vijf keer per twee weken en geven speciale aandacht aan de technische ontwikkeling. Dus wie weet.”