Trainerswissel bij Hockeyclub Breda: assistent wordt hoofdcoach en andersom

Hockeyclub Breda verraste deze week met opvallend nieuws: hoofdcoach Eric van der Pol en assistent Sven Coenen (38) wisselen per direct van rol van de mannenploeg. Dat was al het plan voor het eind van dit jaar, maar is nu al doorgevoerd. ,,Eric heeft dat zelf voorgesteld”, legt de nieuwe hoofdtrainer Coenen uit.

,,We hebben hier veel overleg over gehad. Volgend seizoen zou ik sowieso al de leiding krijgen. Het idee kwam van Eric om dat nu al te doen, want nu kan hij mij met zijn ervaring nog ondersteunen. Hij heeft het dus zelf voorgesteld”, aldus Coenen.

De nieuwe hoofdtrainer moet het met een behoorlijk jonge ploeg stellen. Dat is een bewuste keus, want waar in het verleden nog wel eens de nodige spelers van buiten kwamen, daar ligt nu de focus vooral op zelf opleiden. ,,De selecties in de jongenslijn spelen allemaal wel hoog. We willen eerst kijken naar de eigen jeugd. De jongens die goed zijn, die willen we houden. Dan pas kijken we naar buiten.”

Eerder begonnen

Er is werk aan de winkel bij de mannen van Breda. De ploeg lijkt te laag te staan gezien de aanwezige kwaliteit. ,,We speelden twee weekenden in de zaal. Toen lagen we even stil, maar in januari hebben we een programma gemaakt om fit te blijven. We zijn twee weken eerder begonnen dan eerst de bedoeling was, soms zaten er mannen ook in quarantaine. We kwamen er wel goed doorheen en zijn compleet ook naar Spanje geweest. Daar hebben we grote stappen gezet. We zijn in elk geval fit en hongerig.”

Nu moet Breda ook in de resultaten dus gaan doorpakken, want voor de winterstop werden voorsprongen nog wel eens onnodig weggegeven. Dat weet de oud-speler van het eerste zelf ook. ,,Een voorsprong vasthouden en ook uitbouwen is echt een aandachtspunt geweest. We hebben goede A-jeugd en veel mannen heb ik zelf al in de jeugd meegemaakt. Sommige ervaren oud-spelers, nu veteranen, trainen wel eens mee. Dat is echt een meerwaarde. Het besef is er dat er toch resultaten moeten komen.”

Punten pakken

De mannen van Breda hebben zich vlak voor de winterstop in elk geval boven de streep gespeeld. Dit zou van belang zijn geweest, als door de coronaperikelen ook dit seizoen niet kon worden afgemaakt. Dat scenario vervalt, de competitie wordt zondag hervat met direct een belangrijke thuiswedstrijd tegen Hilversum. ,,We staan nu net boven de streep. Op korte termijn moeten er punten worden gepakt en willen we nog wat plaatsen stijgen. Ik focus me niet op een bepaalde eindklassering, maar het gat met plaats vijf of zes is wel te dichten. Hoe dan ook is het devies om erin te blijven. Er staat genoeg druk op, maar dat is niet erg. Daarna willen we weer bouwen aan een stabiel elftal dat in de subtop stabiel kan meedraaien. ”

Overigens kwam er meer trainersnieuws uit Breda deze week. De vrouwenploeg gaat namelijk nog een jaartje door met de succesvolle coach Karel Alferink.