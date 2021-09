Tour de Tietema in Hank: ‘Alsof je de finale van de Champions League moet spelen en niet kunt voetballen’

Dakar Rally Dakar in Saoedi-Ara­bië: nu geen druppel alcohol, straks ook geen druppel benzine meer

8 september Gerard de Rooy (41) had deze winter al met een elektrisch aangedreven truck Le Dakar willen gaan rijden. ‘Het is de toekomst’, zegt ook organisator ASO. Die in 2030 alleen nog maar elektrische voertuigen en motoren wil toelaten. ,,Zelfs Saoedi-Arabië juicht dat toe.”