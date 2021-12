Torenhoge ambities, tegenvallende prestaties: hoe Lommel SK soms ook worstelt met de City-miljoenen

Geen masters driebanden en NK pool in Berlicum in januari, toernooien verschoven naar april en mei

De Masters driebanden en het NK poolbiljart in Berlicum gaan in januari niet door. De organiserende stichting BEN heeft de toernooien van de kalender gehaald en verschoven naar een latere datum. De onzekere situatie rond de coronaregels in de komende winter is de reden van het uitstel.

30 november