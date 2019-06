Toptijden stuwen Van Goghloop naar weer een nieuw level

Hockeyman­nen Breda uitgescha­keld in play-offs

17:13 De mannen van hockeyclub Breda komen komend seizoen wederom in de overgangsklasse uit. Ook het tweede duel in de play-offs om promotie tegen Groningen ging verloren, in het noorden van het land werd het 4-1, waar donderdag thuis met 3-4 al een nederlaag geïncasseerd was.