Topscorer Jet Flapper wil met Etten-Leur wil doorpakken: ‘De trainer heeft nieuwe wind gebracht’

Ondanks de twee niet uitgespeelde seizoenen, hielden de hockeydames van Etten-Leur de ploeg nagenoeg bij elkaar. Een onverwachte trainerswissel afgelopen zomer pakte bovendien erg goed uit. En daarmee doet de ploeg in de eerste klasse B bovenin mee. In de tweede seizoenshelft wil Etten-Leur tonen dat dit geen toeval is.

Wekenlang bezette de club zelfs de tweede plaats bezette achter koploper Hudito, dat als enige nog zonder puntverlies is en op de titel lijkt af te stevenen. Zou dit aan het eind van de competitie weer zo zijn, dan zou Etten-Leur zomaar play-offs kunnen spelen om promotie. Zover is het nog niet, al hebben de nieuwe coach Vincent Opgelder en enkele teruggekeerde speelsters wel hun meerwaarde.

,,De trainer heeft sowieso een nieuwe wind gebracht, hij haalde er uit wat er wel in zat maar er nog niet uit kwam”, vertelt sterkhouder en topscorer Jet Flapper enthousiast. ,,De meiden die terug kwamen vanuit de jeugd van Zwart-Wit brengen jeugdigheid en ook snelheid. Zij hebben hoog gespeeld. Het scheelt wel dat deze groep al lang samen speelde. Het team van nu is al nagenoeg vier jaar hetzelfde.”

Loopschema's

De voorbereiding op de tweede helft van het seizoen verliep redelijk goed. Er waren wat coronagevallen, maar blessures zijn er niet. Flapper: ,,We konden niet in de zaal spelen, begin februari zijn we weer gaan trainen. Vanaf januari hebben we wel allemaal loopschema’s gehad. In het begin trainden we in kleine groepen, daarna speelden we oefenwedstrijden. Nu is iedereen terug aangesloten.”

Maar was die goede reeks voor de winter dan verrassend, terwijl er voor de tweede plaats meerdere clubs zullen strijden? ,,Dat vind ik een lastige. Met Chris Ruijs als coach stonden we toen we moesten stoppen ook in de top vier. Nu hebben we wel een tactisch beter spel. Dit is eerder verdiend voor wat we nu laten zien. In het begin dachten we van ‘durven we dat wel’, maar nu wordt er echt gehockeyd en we hebben er ook plezier in.”

Kwaliteiten benutten

Een speciale rol ziet ook Flapper voor zichzelf nu ze bij de ervaren speelsters behoort. Ze speelde bovendien ook nog een periode bij de vrouwen van Breda. ,,Ja, ik merk dat ik meer het voortouw neem. Ik vind wel dat het hele team het samen moet doen. Maar dat is ook de kracht van het team, van iedereen worden de kwaliteiten benut.”

Nog eens een keer elders hogerop, hoeft voor haar niet meer. ,,Met Etten-Leur wil ik nog wel play-offs spelen. Dat is haalbaar, maar het is afwachten hoe dit over een paar weken is. Promotie naar de overgangsklasse is haalbaar als er meer leeftijd en ervaring is. Maar naar een andere club hoeft niet meer, in dat opzicht was Etten-Leur echt als thuiskomen.”

