Toppers nu ook al vóór de Tour te zien in Etten-Leur

zlm tourEtten-Leur maakte vorig jaar naam met de complete top-5 van de Tour in het jaarlijkse profcriterium. Vrijdag komt met de ZLM Tour een aantal toppers al voor de start van de Ronde van Frankrijk langs in de stad.

In Yerseke is woensdag de ZLM Tour van start gegaan. Die etappewedstrijd wordt door de sprinters gezien als het opwarmertje voor de komende Tour de France. En dus aarzelde Ronnie Buiks geen moment toen hem de start van de derde rit van deze profkoers werd aangeboden. ,,Kunnen we mooi eens wat andere renners naar Etten-Leur halen’', zo doelt de frontman van het plaatselijke wielercomité op de komst van onder andere Dylan Groenewegen (Jumbo Visma) en Caleb Ewan (Lotto-Soudal) naar de startlocatie op het Raadhuisplein.

,,Dat we hebben gekozen voor een start en niet de finish van een etappe, heeft ermee te maken dat je de renners dan langer in je midden hebt. Bij de finish is het aankomen, vlug de bus in en weg zijn ze. Nu staan vanaf anderhalf uur voor de start de bussen van de teams al rond het Raadhuisplein geparkeerd. Je kunt er het warmrijden zien. Renners worden gepresenteerd op het podium en voor onze sponsors hebben we geregeld dat er een meet and greet is met Groenewegen en Ewan.’'

Want zo werkt dat in Etten-Leur. ,,Ik houd van onderhandelen’', laat Buiks weten. Zo heeft hij ook bedongen dat het peloton na de start om 13.00 uur eerst een geneutraliseerd rondje van 8 kilometer door Etten en Leur rijdt. ,,Markt, Concordialaan, Plantijnlaan, Korte en Lange Brugstraat, Pottenbakkerstraat, Liesbosweg, Spoorlaan, Markt, langs de VIP-tent en dan via de Bisschopsmolenstraat richting Rijsbergen’', schetst Buiks de ‘proloog’ van de rit.

Of de start de voorbode is van wat Etten-Leur nog meer wil op wielergebied? ,,Dat sluit ik niet uit’', zegt Buiks. ,,We worden wel meer benaderd voor grotere wedstrijden. We beginnen een goede naam te krijgen als organisator. Daarom wilde de ZLM Tour graag met ons in zee gaan. Er is echter geen meerjarenplan.’'