Ton van Genugten (1983-2021), een gouden teamspeler in de Dakar Rally: ‘Het hoefde allemaal niet bijzonder te zijn voor Ton’

Eindelijk gaat het dankzij de Chaamloop weer om een echte wedstrijd

3 juli De laatste wedstrijd in de regio was eind februari 2020 de Tilburgse Kruikenloop. Zestien lange maanden later klinkt pas opnieuw een startschot voor een stratenloop. Natuurlijk, in de tussenliggende periode zijn er diverse virtuele races geweest, maar morgen in Chaam gaat het weer om een heuse wedstrijd.