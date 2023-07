Tom Vermeer soleert naar zege in Acht van Chaam: ‘Zo'n dag als vandaag heb je maar af en toe’

vl

Dochtertje Valentina was eerder op het erepodium van de Acht van Chaam geklommen dan papa Tom Vermeer zelf. ,,Ze begint het de laatste tijd gewend te raken", glimlachte de veteraan nadat hij met een indrukwekkende solo de volgende zege naar zich toe had getrokken. ,,Mijn seizoen is aardig op gang gekomen”, weet Vermeer. ,,Met de nationale titel als toetje op mijn carrière.”

Eind vorige maand veroverde hij de kampioenstrui in het Limburgse Watersley. ,,En ook zo'n dag als vandaag heb je maar af en toe.” Hij doelde op de lange aanval die in Chaam naar de zege had geleid. Eerst in een klein groepje en uiteindelijk solo. ,,Die Australiër (Joshua Ludman) reed in het begin nog wel goed mee. Maar toen we nog met twee waren begin hij wat lakser over te nemen. Toen dacht ik: ik moet gewoon alleen gaan. Dan rijd ik harder.”

Er was op dat moment nog zo'n 30 kilometer te gaan. In de finale kwamen Bram Kras en Steyn van der Veen nog even terug tot 15 seconden, maar ook zij beten hun tanden stuk op de man die jarenlang semi-prof was bij ploegen als Piels en Baby Dump. ,,Inmiddels weet ik dat ik zo'n lange solo aankan als ik een flow zit.”

Inmiddels is hij ook 37 jaar oud. ,,Ik ben inderdaad niet meer van de jongste.” Aan stoppen denkt de voor de liefde naar België verhuisde routinier echter nog niet. ,,Twee halve seizoenen mag ik deze trui dragen. Dat is genieten. Want die krijg je niet zomaar. Het geeft me de kracht om nog even door te blijven rijden.”

Dochtertje Valentine zal het niet erg vinden. Ook voor haar is het elke keer weer genieten op het podium.