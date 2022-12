Tom van Weert maakte na overstap naar AEK Athene een zeer bijzonder slot van de transfermarkt mee: 'Nog nooit meegemaakt’

Zaterdag 3B MOC’17 blijft ook in de derde klasse hoge ogen gooien

MOC’17 moest vorig seizoen in de vierde klasse de titel aan Internos laten, maar promoveerde toch via de nacompetitie. Ook in de derde klasse gooit de ploeg uit Bergen op Zoom hoge ogen en gaat het na een 4-2 overwinning op Kogelvangers als runner-up van Prinsenland met slechts een punt achterstand de winterstop in.

10 december