Toekomst heren topvolleybal onzeker voor Symmachia: deel eerste team stopt vanwege gebrek aan perspectief

Als je naar de ranglijst kijkt lijkt er weinig aan de hand. Symmachia heren 1 staat momenteel op de tweede plaats in de derde divisie. Toch staat volleybal op divisieniveau voor de heren in Roosendaal op losse schroeven.

Aanvoerder Frank Compange is stellig: ,,Met het huidige team spelen we volgend jaar niet meer. Er blijven nog drie spelers over.” Dat betekent dat de kans erg klein is dat Symmachia heren 1 volgend seizoen op divisieniveau actief is. Op het social media account van het eerste team werd de afscheidswedstrijd al aangekondigd.

,,Maar er is nog wel een kans dat we volgend seizoen in de derde divisie spelen”, houdt voorzitter Bert Puiman hoop. ,,We hoorden dat een aantal spelers van heren 1 stopt. Dat is voor ons uit de lucht komen vallen.”

Quote We willen al jaren promoveren naar de tweede divisie. Door de corona pandemie wordt de competitie steeds stilgelegd Frank Compagne, vertrekkend aanvoerder van de Heren 1

,,Aanwas van buitenaf is noodzakelijk om in de derde divisie te blijven”, geeft Puiman aan. ,,Het alternatief is dat we met de spelers die blijven en spelers die doorstromen vanuit de jeugd opnieuw aan een team gaan bouwen. Dan beginnen we waarschijnlijk in de promotieklasse, omdat de derde divisie dan nog te hoog gegrepen is.”

In het verleden was de vereniging onder de naam Mikro-elektro beroemd in de regio. Supporters kwamen vanuit Breda en Bergen op Zoom naar Roosendaal om de heren te zien spelen. Dat zijn voorlopig vervlogen tijden.

Geen perspectief

Grote spelbreker voor Compange en enkele van zijn teamgenoten is het gebrek aan perspectief geweest. ,,We willen al jaren promoveren naar de tweede divisie. Door de corona pandemie wordt de competitie steeds stilgelegd en vindt er geen promotie/degradatie plaats. Ook dit jaar weer.”

De derde divisie is volgens Compange niet uitdagend genoeg voor veel spelers. ,,Voor dat niveau gaan spelers geen half uur in de auto zitten. Daarom hebben jongens die niet uit Roosendaal komen besloten weg te gaan.”

Quote Natuurlijk hopen we divisievol­ley­bal bij de heren te behouden en daarvoor zijn we hard op zoek naar speler Bert Puiman, voorzitter Symmachia

,,Bovendien vind ik dat we te veel met randzaken bezig zijn. We zochten in eerste instantie zelf naar spelers en zochten vorig jaar ook zelf naar een coach”, geeft Compagne als voorbeelden. ,,Terwijl het bestuur ook wil dat we in de tweede divisie spelen.” Dat lukt bij de dames momenteel wel. Het eerste team draait bovenin de tweede divisie mee en is in de regio het hoogst spelende team.

De ambitie bij de vereniging is er dus wel, maar de woorden zijn bij de herentak nog niet omgezet in daden. Al is Puiman daar naar eigen zeggen druk mee bezig: ,,Natuurlijk hopen we divisievolleybal bij de heren te behouden en daarvoor zijn we hard op zoek naar spelers.” Maar of dat gaat lukken en hoe de toekomst er uit gaat zien voor Symmachia weet niemand.