Toekomst Goos en Van Trijp nog ongewis

Goos

Ook Marc Goos (26) sprak voor dit seizoen de ambitie uit om zo snel mogelijk terug te keren bij de profs. De Bosschenhoofdenaar keerde na zijn zware heupbreuk in de Ronde van Zwitserland in 2014 terug in het peloton bij de opleidingsploeg van Sunweb. Prof worden bij die ploeg zit er echter niet in voor Goos. Hij heeft een aanbieding om nog een jaar deel uit te maken van de opleidingsploeg in beraad. Daarnaast is Goos in onderhandeling met een aantal buitenlandse profploegen.