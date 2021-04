Tim van Rijthoven onderstreept goede vorm met toernooiwinst in Biel: ‘Ik tennis met vertrouwen’

Zonder context zou je denken dat het een trainingspartijtje is. Tim van Rijthoven en zijn Tsjechische tegenstander Jiří Lehečka spelen in een verder nagenoeg verlaten sporthal hun finale. Ze rapen zelf de ballen. Geen reactie van publiek na de laatste forehand die de Tsjech uit slaat, waarna Van Rijthoven uit euforie zijn vuist in de lucht gooit.

Niet verslappen

De ambiance mag dan niet zo enerverend zijn, deze zege is voor Van Rijthoven erg lekker. Hij kwam als groot talent al voor Nederland uit in de Davis Cup, maar raakte vervolgens verstrengeld in een web van blessures. Daar klom hij uit. Hij begon dit tennisjaar rond plek 350, maar is zes toernooien verder al richting de top 300 geklommen. ,,Ik voel dat ik met meer vertrouwen tennis.”

Hij verloor slechts één set in Zwitserland, waar hij als achtste geplaatst aan het ITF-toernooi begon. Dat is een wedstrijd op het derde niveau. ,,Het is altijd lekker om zo’n sterk bezet toernooi te winnen, maar dit zijn niet de grote klappen. Hiermee kom ik niet gelijk waar ik wil zijn. Je zult stoïcijns door moeten beuken. Niet verslappen.” Van Rijthoven wil naar een plek bij de beste 250 tennissers van de wereld. Daarmee krijgt hij een ticket voor de kwalificatietoernooien van de Grand Slams.

Coronajaar

Door corona kon de oud-speler van TV Vierhoeven vorig jaar maar een toernooi of zes spelen, waar hij er normaal 22 tot 25 tennist. Dit jaar gaat alles tot nu toe door. ,,Ik voel me bevoorrecht, iedereen in mijn omgeving zit toch voornamelijk thuis.” De strenge restricties bij de toernooien neemt hij graag voor lief. ,,Je komt bijna alleen maar op de baan en in je hotel. Onze maaltijden bestellen we en eten we op in de lobby. De restaurants zijn dicht. Bij sommige toernooien hebben ze zelfs bewaking voor de deur van het hotel geposteerd. Als je een wandeling wilt maken, vragen zij wat je gaat doen. Het is voor ons eigen bestwil, dus ik heb er weinig moeite mee.” Hij krijgt twee keer per week een coronatest. Tot nu toe allemaal met hetzelfde resultaat: negatief.

Blessures

De in Roosendaal geboren Amstelvener voelt deze ochtend wel dat hij een serie aan toernooien achter de rug heeft. Hij speelde in twee weken tijd pakweg twaalf wedstrijden. ,,Pijnvrij ben je als tennisser nooit, maar we hebben goede fysio’s die ons oplappen. Ik ben vooral blij geen zorgen te hebben over blessures. Dat is weleens anders geweest.”

Morgen staat alweer de volgende reeks op het programma voor Van Rijthoven. Dan stapt hij in het vliegtuig naar Florida, om daarna naar Ecuador en wellicht nog Chili te reizen. Nieuwe haltes op weg naar het ultieme carrièredoel: de top 100.