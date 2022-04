Tim Bierkens leeft op in ‘De Grote Kelvin Dekker Show’

Nieuwe trainer moet Et­ten-Leur aan meer punten helpen, Push blijft op titelkoers

De hockeyers van Etten-leur werden afgelopen vrijdag geconfronteerd met een trainerswissel. Victor Kwinkelenberg nam afscheid. Zijn taken worden voor de rest van het seizoen overgenomen door voormalig coach Arend-Jan Broekmans. Bijna was er in Rijswijk meteen resultaat, de Etten-Leurse vrouwen wonnen er zowaar wel. De mannen van Push liggen na winst in de topper met Ring Pass nog altijd op titelkoers.

27 maart