Thuisrijder Caron laten zich zien bij winderige motorcross in Den Hout: ‘Het was even wennen’

Een heerlijk voorjaars zonnetje en een straffe wind, die over het circuit waaide, leverde mooie plaatjes op bij de seizoensopener van WBMC-competitie in Den Hout. De coureurs hadden er geen oog voor. Zij hadden maar één doel: zo snel mogelijk uit de starthekken komen en op naar de finish.

Co Caron uit Den Hout had er in de juniorenklasse duidelijk zin in. Met een eerste plaats in de eerste manche en een tweede in de twee manche pakte Caron op de openingsdag van de competitie de dagwinst. Bij de Inters maakte Joël van Mechelen uit Prinsenbeek van de gelegenheid gebruik om via een extra ‘training’ zich voor te bereiden op het ONK in Lierop.

Caron moest wel volle bak rijden om de dagwinst te pakken. In de eerste manche had Caron veel tegenstand te duchten van Bohdi Bakermans uit Eindhoven. Beide coureurs hadden vanwege drukte en of blessures nog niet veel uren op de motor gemaakt. ,,Het was even wennen. In de eerste manche heb ik wel heel de race op kop gereden. Ik moest er wel veel voor doen om de tegenstander voor te blijven”, zei Caron na de eerste manche.

Vermoeidheid

De 19-jarige Mitch de Vos uit Oosterhout reed in de eerste manche naar een verdienstelijke derde plaats. In de tweede manche kon De Vos zich niet handhaven bij de eersten van de wedstrijd. Caron ging bij de tweede manche nog wel als snelste weg, maar in de derde ronde nam Tommie van Dongen eveneens uit Den hout de leiding over van Caron. Deze stond hij niet meer af. ,,Meer zat er niet in. Door de vermoeidheid was het beste weg. Ik kwam net niet lekker op gang”, gaf Caron aan na de verloren tweede manche.

Bij de Inters reed Joël van Mechelen uit Prinsenbeek iedereen het snot voor de ogen. Voor Van Mechelen was de wedstrijd in Den Hout niet meer dan een trainingsdag. Op zijn 500 CC motor reed de Prinsenbeker onbedreigd naar de dagwinst. ,,Ik ben geblesseerd geweest en dit was mijn eerste wedstrijd. De tweede manche ging een stuk beter dan de eerste. Hier kwam ik al snel aan kop en kon zodoende mijn eigen tempo bepalen”, zei Van Mechelen tevreden.

Achtervolging

Jamie Lucas uit Moerdijk had een heel andere wedstrijd te rijden. In de eerste manche kon hij de ritwinnaar nog redelijk bijbenen, maar in de tweede manche zag hij Van Mechelen alleen bij de finish terug. Toch reed Lucas een puike tweede manche. Behoudens een slechte start, die hem dwong om de achtervolging in te zetten, lukte het Lucas om steeds verder naar voren op te schuiven. Door de derde plaats achter Rico Lommers uit Heusden te pakken, stelde Lucas de tweede plaats van het dagklassement veilig.