Thuis uithuilen is er niet bij voor verliezer Jean van Erp

NK DriebandenJean van Erp is de local hero op het NK driebanden, dat deze week wordt gehouden in Berlicum. Na afloop van zijn partij in de tweede ronde mocht de 47-jarige Brabander echter niet naar huis om daar even bij te komen van de met 3-1 (10-7, 10-6, 2-10, 10-7) verloren wedstrijd tegen Raymund Swertz. Zijn bedje staat deze week immers in het Bossche Mövenpick-hotel.

,,Ik heb nog nooit eerder in een hotel in Den Bosch geslapen", zegt Van Erp. ,,Het is ook nog eens verder rijden dan naar mijn huis in Heeswijk-Dinther.” Het hoort er dit jaar allemaal bij op het NK driebanden. Alles en iedereen verblijft tot na de finale op donderdag in een zogenaamde bubbel. ,,In totaal 39 man", verduidelijkt organisator Ad Smout. ,,Het kan even niet anders. Het is één van de voorwaarden om het evenement door te kunnen laten gaan.”

Van Erp spant volgens Smout niet eens de kroon als gaat als het gaat om hotelovernachtingen naast de huislijke deur. ,,Eén van onze technici hoeft de straat maar over te steken en hij is thuis. Toen moet hij ook hij elke avond mee in het busje naar het hotel.”

Echt uithuilen in zijn hotelbedje is volgens Van Erp ook weer net nodig. ,,Ik heb zelf goed gespeeld. Hij was alleen sterker.” Niet voor niets wordt de man uit Afferden gezien als de coming man in het biljartwereldje. Zondag won hij ook al zijn eerste partij. Van Erp zette zondag Huub Wilkowski uit Sint-Michielsgestel aan de kant. De dag erop verloor hij met een hoger gemiddelde dan toen. Wat heet. Zijn gemiddelde (1.882) was zelf hoger dan dat van winnaar Swertz (1.777). ,,Dat krijg je met het spelen in setjes", weet Van Erp.

Nog een geluk dat organisator Smout van de KNBB niet direct mocht beginnen met een afvalrace, zoals op de Duke Challenge begin dit jaar. ,,Pats boem beginnen met korte setjes en een knock-out-systeem, dat is de weg die we in moeten slaan om het biljarten nog aantrekkelijker te maken voor het publiek. Verdedigen hoort bij de sport, maar de toeschouwers willen actie zien. Door korte setjes en tijdklok van 30 seconden maken wij het de spelers alleen maar moeilijker om te verdedigen.” Op het NK krijgt iedereen de kans om zich in een poule van vier te plaatsen voor de eindfase. De beste twee gaan vanaf woensdag door naar de knock-out-fase.

Dick Jaspers had er in ieder geval ook gisteren geen moeite mee. Met een moyenne van 3.000 (het hoogste van de dag) won hij tegen Frans van Schaik ook zijn tweede partij. Harrie van de Ven daarentegen verloor voor de tweede keer op rij. Nu tegen Raimond Burgman.

In de ‘West-Brabantse’ poule 4 zorgde Ludo Kools uit Hoogerheide voor de verrassing van de dag door Dave Christiani met 3-1 (10-6, 6-10, 10-6, 10-7) te kloppen.