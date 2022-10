Thoolse vrouw maakt jeugddroom waar door loodzware triatlon op Hawaï te voltooien: ‘Het was extreem heet’

In de voorbereiding volbracht de beroepsmilitair ook nog de hele triatlons van Maastricht en Almere. ,,Mijn leeftijdsgroep is die van 18-25 jaar, daar wilde ik nog even alles uithalen wat er inzit”, is haar verklaring voor deze enorme inspanningen. Met een tijdsverschil van 12 uur spreken we haar in Honolulu waar ze trots terugblikt op haar optreden in de hitte van Hawaï.

Om te acclimatiseren reist Emese (,,mijn ouders hebben me vernoemd naar de schaatsster Emese Hunyady”) met haar vriend Rutger van der Staak al vroeg naar het eiland. Daar blijken de omstandigheden echt zwaar te zijn. ,,Mijn eerste hardlooptraining was dramatisch, daarna went je lichaam geleidelijk aan de vochtige warmte. Ik had de triatlons van Maastricht en Almere nog in de benen, daarom heb ik hier maar weinig getraind.” Op de wedstrijddag moet de wekker al om 3.00 uur gezet. ,,We zaten een uur rijden van de start en moesten al vroeg zwemmen. Nadat ik mijn fiets in orde gemaakt had, kon ik het warme water in voor 3,8 kilometer zwemmen. Dat was fantastisch, niet zo zeer op sportief vlak, maar in het heldere water zag je vissen en schildpadden onder je door zwemmen.”

Volledig scherm Emese Timmersmans tijdens de extreme triatlon op Hawaï. © Privécollectie

Tweedehands fietsje

Eenmaal uit het water klimt ze op haar fiets. ,,Dat is een gewone tweedehands racefiets. Ik viel behoorlijk uit de toon tussen al die superdure carbonfietsen. Het was voldoende voor mij en ik begon aan een zware koers van 180 kilometer. Het hoogteverschil had ik al meegemaakt in Maastricht, maar daar was het vooral kort klimmen en dalen. Hier waren het lange hellingen. Het was extreem heet. Daarom nam ik telkens een bidon water en een bidon sportdrank. Het water ging over mijn hoofd en de sportdrank met elektrolyten hield me voldoende gehydrateerd. Ook nam ik veel cafeïne in de vorm van kauwsnoepjes. Dat hielp me goed, maar omdat ik nooit koffie drink heb ik een hele nacht erna niet kunnen slapen.”

Emese was niet de enige Brabander die de oertriatlon volbracht. Ook Olaf van den Bergh haalde de finish. De geboren Bosschenaar had een bijzondere voorbereiding. Hij trainde enkele weken in het tropische woud van Burgers' Zoo om zo te wennen aan de lastige omstandigheden. Lees hier zijn verhaal.

Nederlandse vlag

Na de lange en slopende fietstocht moest ‘alleen nog’ de marathon worden gelopen. ,,Mijn slechtste onderdeel. Elke keer vraag ik me weer af hoe ik in hemelsnaam bij de finish kom, maar het lukt me toch elke keer weer. Het was een pittig parcours van 20 kilometer de ene kant op en daarna terug naar de finish. Omdat Rutger meeliep, wist ik dat ik hem onderweg tegen zou komen. Uiteindelijk was hij met 11,33 uur twee-en-half uur sneller dan ik. Mijn berekening waar ik hem zou treffen klopte en dat gaf me een boost. Vlak voor de finish stond hij met de Nederlandse vlag klaar. Officieel mag je niets aanpakken, maar hier werd het gedoogd en zo kon ik na 14 uur met de vlag over de eindstreep.” De sporters genieten nog even van hun prestatie. ,,Volgend evenement op mijn lijst kan of de Thun Triathlon zijn of misschien wel de 100 kilometer lange Eiger Trail.”

Volledig scherm Emese Timmersmans na de extreme triatlon op Hawaï. © Privécollectie