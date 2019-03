Theo Hanegraaf zwaait af: 'Fietsen, dat is overal goed voor!'

Push houdt koploper Hurley op gelijkspel, koploper Pelikaan blijft ook na winterstop winnen

10 maart De hockeyers van Push zijn de tweede seizoenshelft goed begonnen door in de promotieklasse de schier ongenaakbare koploper Hurley op 2-2 te houden. De vrouwen van hockeyclub Pelikaan hebben bij Hoeksche Waard een goed vervolg gegeven aan hun eerste seizoenshelft. De Roosendaalse koploper in de derde klasse B won overtuigend met 0-4. Ook de Roosendaalse mannen van Pelikaan wonnen in en tegen Waddinxveen.