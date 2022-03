Thalita de Jong wint ook in Woensdrecht, zege bij de mannen gaat naar Etienne van Empel

Na 60 kilometer koers over de slopende Rijzendeweg kwam Thalita de Jong (28) niet zo maar juichend als eerste over de finish in Woensdrecht. Lachend zwaaide ze naar iedereen die ze in de finishstraat herkende. ,,Voor mijn gevoel kwam ik dansend met de Snollebollekes in mijn hoofd over de streep", glunderde De Jong.