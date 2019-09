Thalita de Jong wil weer gaan crossen: ‘Dit voelt als toen ik begon’

hockey Zwart-Wit faalt in afwerking tegen Warande, strafcor­ner nekt Et­ten-Leur

22 september De vrouwen van hockeyclub Etten-Leur hebben in een spannend duel met 0-1 verloren van Westland. De gasten bleken uiteindelijk net wat effectiever met de strafcorner. Effectiviteit in de strafcorners ontbrak eveneens bij Zwart Wit op bezoek bij Warande. Maar liefst acht strafcorners kreeg Zwart Wit in Oosterhout. Toch slaagde de formatie van Rutger Klein er niet in om hieruit te scoren en speelde het doelpuntloos gelijk tegen Warande.