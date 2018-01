Thalita de Jong terug in het veld: 'Heb geaarzeld om hier te starten'

Van Beers op dramatische wijze uitgeschakeld in Zundert

29 december Barry van Beers is donderdagavond op dramatische wijze uitgeschakeld bij het Van Donge & De Roo Kersttoernooi driebanden in Zundert. De Rijsbergse biljarter vloog er in poule B uit omdat hij een lager moyenne had dan Murat Naci Coklu.