Thalita de Jong terug aan het front: ‘Ik heb me keurig aan de regels gehouden, op mijn zeem na’

Thuis in Hoogerheide werkte Thalita de Jong de afgelopen dagen ‘rustig’ toe naar het NK, dat vandaag op de VAM-berg in Drenthe wordt gereden. Met de vorm zit het wel goed, stelde ze de week daarvoor al vast in de Britse etappekoers The Women’s Tour. Het was de wedstrijd waarin ze na vele jaren van vooral geduldig de ene na de andere tegenslag verwerken, in het paarse shirt van Liv Racing Xstra haar rentree maakte in de World Tour.