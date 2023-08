Thalita de Jong op herhaling in Zevenbergen en een ‘mooi podium’ bij de mannen

profronde zevenbergenNet als vorig jaar trok Thalita de Jong met een lange solo de Profronde van Zevenbergen naar zich toe. ‘Gewoon recht uit gekoerst', verduidelijkte de 29-jarige Liv Racing-renster uit Hoogerheide. Bij de mannen hielden de toppers er in het omnium de spanning in tot de laatste puntensprint. Wout Poels ging er uiteindelijk met de buit van door. Voor Mike Teunissen en Danny van Poppel. ‘Mooi podium toch', zo had de laatste daar vrede mee.

De mannen werkten tussen de buien door een omnium af met drie onderdelen. Ramon Sinkeldam klokte met 1.55.02 de snelste tijd over de proloog van 1333 meter. Hij was eentiende van een seconden sneller dan Danny van Poppel en iets meer dan een tel rapper dan Sam van de Mieroop.

De rit in lijn leverde een zege op voor Danny van Poppel, die in de eindspurt Mike Teunissen en Martijn Tusveld.

In de afsluitende puntenkoers trakteerden de toppers het publiek op een spannende ontknoping. Met nog twee spurts te gaan leidden Teunissen en Danny van Poppel de dans met ieder 86 punten. Vijf meer dan Poels en acht punten meer dan Sinkeldam.

Met een aanval op vier ronden voor het einde reed Poels zich in de voorlaatste spurt naast de twee leiders. De man die een bergetappe won de Tour wist zijn kleine voorsprong vast te houden tot de finish. Daarmee kon hij zich - na Wateringen, Heerlen en Oostvoorne - voor de vierde keer laten huldigen als de winnaar van een na-Tour criterium. Teunissen (2de) en Van Poppel gingen met hem mee op het podium. ,,Een mooi podium toch", zo zei de pasgetrouwde nummer drie daar vrede mee te kunnen hebben.

Solo De Jong

Volledig scherm Thalita de Jong soleert 'recht door' naar de zege bij de vrouwen. © Peter van Trijen/Pix4Profs

De vrouwen maakten er in hun koers (een rit in lijn) een iets minder spannende ontknoping. De afscheidnemende speaker Kees Maas durfde Thalita de Jong op drie ronden van het einde al tot winnaar uit te roepen. ,,Dat is zeker". Op dat moment was de renster van Liv Racing al acht rondjes van 1350 meter bezig aan een solo die veel weg had van die van een jaar geleden. In no time veroverde ze strak rijdend een voorsprong van zo'n dertig seconden.

,,In het begin voelde ik met niet zo zeker op de natte stenen keien, maar toen het droger dat ik: laat ik het maar eens proberen", zo schetste De Jong de aanloop na de aanval, die opnieuw leidde tot de zege. Hoe hard met name Anouska Koster ook probeerde om samen met een balende Charlotte Kool en stoorzender Eva Buurman (want ook Liv Racing) de koploopster te achterhalen. De drie kwamen geen seconde dichter.

,,Ik vind het leuk om dit soort wedstrijden te combineren met de grote koersen", liet De Jong na afloop weten. ,,Ik moet zeggen dat de Tour er in heeft gehad, maar nu krijg ik toch weer zin om te koersen. De vorm is er in ieder geval. Die vorm zal ze nodig hebben in haar zoektocht naar een nieuwe ploeg. Liv Racing gaat een fusie aan met het Australische Jayco Alula en daardoor is er voor de West-Brabantse geen plaats meer in de World Tour-formatie.

Uitslag criterium vrouwen: 1. Thalita de Jong, 2. Charlotte Kool, 3. Anouska Koster, 4. Eva Buurman, 5. Sabrina Stultiens.

Einduitslag omnium mannen: 1. Wout Poels 96 pnt, 2. Mike Teunissen 92, 3. Danny van Poppel 90, 4. Ramon Sinkeldam 78, 5. Sam van de Mieroop 52, 6. Kevin Reuvers (Zevenbergen) 50.

Tijdrit (1 ronde van 1350 meter): 1. Sinkeldam 1.55.02, 2. D. van Poppel 1.55.17, 3. Van Mieroop 1.56.31.

Rit in lijn: 1. D. van Poppel, 2. Teunissen, 3. Tusveld, 4. Poels, 5. Julius van den Berg.

Puntenkoers: 1. Teunissen 30 pnt, 2. Poels 26, 3. D. van Poppel 22, 4. Boy van Poppel 8, 5. J. van den Berg 7.