Thalita de Jong met derde plaats in Omloop van de Westhoek weer terug op niveau

,,Die twee staken er echt bovenuit", aldus De Jong. Achter dit duo (bij wie Pieters de zege liet aan Majerus) won ze in een groep van vijf de sprint om de derde plek. ,,Ik wilde per se die laatste podiumplek pakken. Op zijn Thalita's, op karakter dus, is me dat gelukt.” De Hoogerheidense oud-wereldkampioene veldrijden heeft door blessures vier jaar van ellende achter de rug. ,,In de tussentijd heb ik al wel een kermiskoersje gewonnen, maar deze derde plek is van heel andere orde. Dit is een podiumplek in een internationale koers.” Wat heet. De Omloop van de Westhoek draaide door de kasseistroken en de harde wind op een waar slagveld. De Jong kon zich alle tijd van voren staande houden en was van de partij in de kopgroep van 8 die in Ichtegem begon aan de plaatselijke ronden.