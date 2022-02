Thalita de Jong koopt zich na juridisch gevecht vrij en verkast naar Liv Racing

Bredase broers Franjic weten zich in viermans­bob niet te plaatsen voor Olympische Spelen

De broers Janko en Jelen Franjic hebben zich in de viermansbob niet kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van Beijing. De Nederlandse slee had bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz in de top 8 moeten eindigen, maar piloot De Bruin kwam met de broers Franjic en Dennis Veenker als remmers niet in de buurt van zo’n klassering. Ze eindigden op de zeventiende plek.

16 januari