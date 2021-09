Tevredenheid over de kwaliteit, maar bezorgdheid over de aanwas in het volleybal

Dames 1 van De Moriaan Symmachia Roosendaal komt dit seizoen uit in de Tweede Divisie. Bert Puiman, voorzitter van Symmachia Roosendaal, is trots op zijn eerste damesteam. ,,Dames 1 is een heel talentvol team, met ook meiden van buiten Roosendaal. Zo is er bijvoorbeeld een meisje vanuit Breda aangesloten. Bij De Burgst spelen de dames op een wat lager niveau, dus zij was echt op zoek naar iets wat bij haar niveau paste. We hebben ook een paar meiden van boven de rivier. Die zaten bij grotere verenigingen waar ze dan twaalf of dertiende speler waren. Dan kom je weinig aan spelen toe. En als je op niveau wil spelen en ook echt een beetje aan volleybal toe wil komen, dan kun je in dat geval beter naar Roosendaal rijden. Dus dat doet ook een aantal meiden.”

Sjaak Meijerink, voorzitter van de technische commissie van De Burgst Breda, zag zijn eerste damesteam twee jaar geleden promoveren naar de Derde Divisie. Toch komen ze dit jaar weer uit in de Promotieklasse, hoe zit dat? ,,We konden destijds op geen enkele manier een team rondkrijgen. We hebben daarom toen een stapje terug moeten doen naar de promotieklasse. Ik verwacht dat we dit seizoen dus goed mee kunnen gaan draaien bovenin. We gaan het zien dit jaar. We moeten ook niet vergeten dat er natuurlijk bijna een jaar niet is gevolleybald.”

Quote We hebben hierdoor dus minder teams in de competitie en binnen onze vereniging heel weinig doorstroom naar zo’n eerste team. De spoeling wordt dun Bert Puiman

Volleybal verliest

Wat betreft de dameskant is Symmachia Roosendaal dus koploper in de regio, maar bij de heren ligt dat wel anders. De mannen komen uit in de Derde Divisie. Hoe komt dat? Volleybal lijkt de verliezen van sporten als voetbal en hockey, legt Puiman uit. ,,Er zit op dit moment een aanzienlijk verschil tussen onze Dames en Heren 1. De aanwas van jongens is echt een stuk minder dan bij meisjes, vooral omdat voetbal zo ontzettend populair is. En dan had je ook nog eens corona, waarbij er binnen niet gevolleybald mocht worden. Ook hierdoor was er gewoon minder interesse. Daar hebben we echt wel last van gehad. We hebben hierdoor dus minder teams in de competitie en binnen onze vereniging heel weinig doorstroom naar zo’n eerste team. De spoeling wordt dun. En zo is het lastig om op hoog niveau te blijven volleyballen. Onze Heren 1 heeft nu 10 spelers en daar zullen ze het mee moeten doen. Dus dat is best wel lastig.”

Dit probleem bij de mannen herkent ook Meijerink, maar nog niet zozeer in het eerste herenteam. De mannen van De Burgst doen het erg goed en komen uit in de Tweede Divisie. ,,Onze Heren 1 is dit jaar nagenoeg hetzelfde gebleven als vorig jaar, dus daar hebben we zeker geluk mee. Want we hebben dit jaar ook een herenteam moeten terugtrekken. Simpelweg omdat er te weinig heren zijn. We hebben nu in totaal maar vier herenteams in plaats van vijf", aldus Meijerink. ,,Er is ook bij ons nauwelijks aanwas vanuit de jeugd. Bij de dames is dat wel anders, daar is in de jeugd ook al een hele goede bezetting. Gelukkig hebben we bij de heren wel veel kwaliteit in het team rondlopen. Ik verwacht dan ook dat we een goed seizoen kunnen gaan draaien met het team dat er nu staat. Maar hoe dat in de toekomst gaat, is wel de vraag.”