Tevredenheid bij Twins: volledige honkbalcompetitie eind april van start met twee coronatesten per week

Twee keer per week testen en een crowdfundactie om het allemaal te kunnen betalen, bij Twins hebben ze het ervoor over om vanaf 29 april te kunnen starten aan het honkbalseizoen. De hoofdklasseteams hebben woensdag overlegd over de opzet van de competitie. Daarbij is besloten om een volledig schema van 42 wedstrijden af te werken, dus ook met duels op donderdag.

Twins coach Jeffrey Arends is tevreden met het programma: ,,We hebben het nodig ook om weer vol aan de bak te kunnen na de halve competitie van vorig jaar. Je ziet het aan de jongens. De gretigheid straalt er vanaf. Iedereen wil zo snel mogelijk weer het grasveld op. Het valt toch al niet mee. Dankzij corona hebben we slechts driemaal in de zaal kunnen trainen en zijn we nu net op het veld bezig. Op 10 april is ons eerste oefenduel. Normaal zitten we in december al in de zaal. ”

De verwachtingen bij Twins zijn groot. Een plaats in de play offs, die vorig jaar nipt gemist werd, is het doel. Coach Arends spreekt zich daar duidelijk over uit. Samen met technisch manager Patrick van Gool werkte hij aan een selectie waarbij de aandacht op de werperstaf is komen te liggen. Zo komen de Amerikaan Tyson Quolas en de Duitser Simon Gross naar Oosterhout. Ook wordt wederom in Japan geshopt. Het laatste nieuws is dat Jarreau Martina weer terug is.

Ook binnen de technische staf heeft Twins grote stappen gemaakt. Na het talent Tyric Kemp komt ook zijn oudere broer Urving de selectie versterken. En om de ‘Kemp enclave’ compleet te maken gaat vader Adonis in het coachvak staan.

Autoriteit en ervaring

Kemp senior speelde 551 duels in de hoofdklasse naast 48 interlands en maakte vele kampioenschappen en internationale toernooien mee. Hij is een welkome aanvulling voor Arends: ,,Ik ben nog een jonge trainer. Fijn om iemand met zoveel autoriteit en ervaring naast je te hebben. Met zijn achtergrond is hij een welkome aanvulling. Je ziet meteen dat de dynamiek binnen de groep verandert. Ik hou me bezig met de infielders en Adonis heeft zijn waarde in het buitenveld en het slaan. Ook kan hij de jongens individueel veel bijbrengen.”

Crowdfundactie

Twins heeft een crowdfundingactie opgestart om aan de hoge kosten (vermoedelijk 4500 euro) voor het testen te kunnen voldoen. Van Gool: ,,Het NOC*NSF heeft bepaald dat we ons tijdens de competitie op donderdag en zaterdag laten testen. De bond stelt gratis 200 test ter beschikking. Op initiatief van de spelersgroep en de Twins Sociëteit proberen we het restant bij elkaar te krijgen.”

Er komt een filmpje online ter ondersteuning naast diverse andere activiteiten. De wedstrijden worden zonder publiek gespeeld

De donderdagavond thuiswedstrijden worden op de velden van de tegenstanders gespeeld daar de club er met de gemeente nog niet uit is over een lichtinstallatie..