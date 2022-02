Teuntje wil een winnaar blijven, ook in zijn strijd met slopende ziektes

De Omloop Het Volk? ,,Het was al begonnen in Spanje”, corrigeert Teun van Vliet als bij hem thuis in Baarle-Hertog het gesprek wordt geopend over het seizoen waarin alles anders leek te gaan worden. Met een ritzege tijdens de Prueba Challenge in Lloret de Mar liet de toen 24-jarige Westlander liet al zien dat er een andere Teuntje was opgestaan.