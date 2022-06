Tessa ter Sluis wordt derde op NK Squash na overwinning op nummer vier van Nederland

Wouwse Plantage gedegra­deerd uit hoofdklas­se golf: ‘Het is jammer, maar we hebben ons best gedaan’

Na twaalf jaar onafgebroken in de hoofdklasse golf gespeeld te hebben, is Wouwse Plantage gedegradeerd. ,,Het is ontzettend jammer, maar we kunnen er niets meer aan veranderen.”

27 mei