Tessa ter Sluis met Oranje naar halve finale EK squash: ‘Bizar dat het gelukt is’

met videoDe Nederlandse squashvrouwen hebben donderdag in Eindhoven de halve finale bereikt van het Europees landenkampioenschap. ,,Ik ben zo trots”, zegt Oranje-speelster Tessa ter Sluis (27) uit Sint Willebrord na de beslissende overwinning in de groepsfase op Duitsland.

Ter Sluis speelde de derde partij voor Nederland, dat moest winnen om bij de laatste vier te komen. En dus was het in het Klokgebouw, de oude Philips-fabriekshal waar het glazen showcourt is opgebouwd, afwachten of alle druk op haar schouders terechtkomt of dat Fleur Maas en spelend bondscoach Milou van der Heijden de klus al voortijdig klaren. ,,Bij het opwarmen was ik heel de tijd aan het kijken wat de stand was. Een ontzettend raar gevoel gaf dat. Ik had ook zenuwen, het was zeg maar niet mijn beste warming-up. Maar toen het hun lukte kwam de ontlading en dus de ontspanning”, aldus Ter Sluis.

Zege voor de statistieken

Na de comeback van Maas tegen Sharon Sinclair (4-11 8-11 11-6 11-4 11-0) maakte Van der Heijden het af tegen Saskia Beinhard (11-5 11-6 9-11 11-7). ,,Fantastisch!”, aldus Ter Sluis, die na de groepsknuffel nog de baan opstapte en voor de statistieken met 12-10 11-5 11-8 won van Katerina Tycova. Het doel, top zes en dus handhaving in divisie 1, is daarmee bereikt. ,,We hadden niet verwacht dat we de halve finale zouden halen, bizar dat het gelukt is.”

Nederland opende het toernooi in eigen land woensdag met een zege op België, dat kopvrouw Nele Gillis met een heupblessure moest missen. Met alleen Tinne Gillis aanwezig in Eindhoven, beide zussen staan in de top-25 van de wereld, lagen er ineens kansen voor de Oranje-equipe en Ter Sluis sloeg tegen Chloé Crabbé (13-11 1-11 5-11 3-11) het winnende punt binnen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Tessa ter Sluis klopt de Belgische Chloé Crabbé op het EK squash voor landenteams in Eindhoven. © René Manders/DCI Media

Van Wales werd kansloos met 3-0 verloren en dus wacht vrijdag Engeland, dat 40 van de voorgaande 42 edities won. ,,Ik ben er niet van overtuigd dat wij een kans maken”, zegt de Willebrordse dan ook. ,,We moeten er gewoon van genieten dat we hier staan en dan zien we daarna wel hoe en wat. De derde plaats is ook een mooi doel.”

Niet meedoen geen optie

Ter Sluis trekt graag het Oranje-tenue aan. ,,Zo’n speciaal gevoel dat je mag uitkomen voor je land, ook nog eens in Nederland op zo’n gave baan. Het maakt het helemaal af. Ik smacht wel naar een korte break, even helemaal geen squash heb ik echt even nodig. Maar hier niet meedoen was geen optie”, zegt de nummer 62 van de PSA-wereldranglijst, die een druk schema had in april.

,,Het is wel een flinke reismaand geweest met internationale toernooien in Annecy, New York en tussendoor nog last minute Manchester”, vertelt Ter Sluis. ,,Ik stond daar op de reservelijst en ontving het mailtje dat ik toegelaten was terwijl ik ergens zat te lunchen. Of ik nog kon komen? Ja heel graag! Dus ik snel naar huis, vlucht boeken, tas inpakken en hop in de trein naar Schiphol. Om vijf uur Engelse tijd was ik in Manchester. Niet de beste voorbereiding en dus had ik de volgende dag een zware partij, maar dat maakt mijn leven als prof niet minder leuk.”

Volledig scherm Tessa ter Sluis bij het EK squash voor landenteams. © Juan Vrijdag / DCI Media

Mannen niet naar kwartfinale De Nederlandse mannen, met onder meer Tessa’s broer Marc ter Sluis in de gelederen, bereikten de kwartfinales op het EK in divisie 2 niet. Na het gelijkspel woensdag tegen Zweden werd donderdag met 4-0 verloren van Hongarije. Nederland gaat vandaag verder in de degradatiepoule met Slowakije, Oostenrijk en Italië.