Terheijdense Jill Bayings verruilt Heerenveen voor Duitse topclub: ‘De Bundesliga is een hele mooie competitie’

Van SC Heerenveen naar SGS Essen: Jill Bayings heeft haar toptransfer te pakken. Waar de Terheijdense een aantal jaar geleden al haar wens uitsprak om ooit in het buitenland aan de slag te gaan, wordt dat volgend seizoen werkelijkheid. ,,Ik ben blij dat ik het eindelijk bekend mag maken! Het was al even een feit dat ik weg zou gaan bij Heerenveen, maar m’n nieuwe club moest ik lang geheim houden.”

Markus Högner, trainer van Essen, zat in de afgelopen seizoenen een aantal keren op de tribune voor de jeugdinternational. ,,Ze volgden me al een aantal jaar, sinds mijn periode bij CTO Eindhoven. In de halve finale van het EK Onder 19 van vorig jaar zat de coach op de tribune. We speelden toen tegen Duitsland. In de coronatijd hoorde ik van de concrete interesse. Ik heb nu een jaar Eredivisie in de benen. Dat was leerzaam. De Bundesliga is een flinke stap omhoog. Een hele mooie competitie met clubs als Wolfsburg en Bayern.”

Topploeg

SGS Essen, waar Jackie Groenen en Dominique Bloodworth een verleden hebben, is de nummer vijf van de Bundesliga Vrouwen. Wolfsburg, Bayern München, Hoffenheim en Frankfurt gaan de club ten oosten van Duisburg voor. Essen heeft nog één duel tegoed op de concurrentie. Het huidige seizoen, dat door de coronacrisis tijdelijk werd stilgelegd, is inmiddels weer hervat. Later vandaag speelt de ploeg de halve finale van het bekertoernooi tegen Leverkusen.

Quote Ik ben blij dat ik het eindelijk bekend mag maken! Ik moest m’n nieuwe club lang geheim houden. Jill Bayings (19)

,,Essen staat erom bekend dat ze jeugdige speelsters de kans geven”, aldus Bayings, die met haar toekomstig coach sprak over de rol die zij toebedeeld krijgt. ,,Hij ziet door mijn snelheid een rol als linkermiddenvelder voor mij.” De komende weken traint Bayings nog mee met de Friese club. Eind juli verwacht de Brabantse in Duitsland aan te sluiten. ,,Zondag ga ik naar mijn appartement kijken. Ik ga op loopafstand van het trainingscomplex wonen. Het mooie is dat mijn nieuwe club dichter bij Terheijden is dan Heerenveen dat was. Ik zal nog regelmatig thuis te vinden zijn.”