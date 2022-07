Tennistoernooi Open Vijf Eiken nadert ontknoping

Het Open Vijf Eiken Toernooi bij Tennis en Padelclub Cash in Rijen is in volle gang. Zaterdag worden de halve finales van het Nationale Ranglijst Toernooi (NRT) en het Open Toernooi gespeeld. ,,Het is een toernooi vol met verrassingen”, vertelt toernooidirecteur Karien Theeuwes. En dan moeten de ontknopingen zelfs nog volgen.

Vooral het mannenveld van het NRT ligt helemaal open. Waar in de kwartfinale vijf van de acht geplaatste tennissers nog deelnamen, is daar nu alleen nog de als tweede geplaatste Stefan de Jong over. Vrijdagochtend verloor Martijn Fens (22) uit Oosterhout zijn kwartfinale in het herenenkelspel van Lody Teeuwsen. ,,Dat was wel even zuur”, vertelt de als derde geplaatste tennisser na afloop van zijn partij.

Die smaak werd later in de middag enigszins weggespoeld in de kwartfinale van het herendubbelspel. Samen met de Roosendaalse Bart Dane (22) waren ze met 6-4 6-4 te sterk. ,,Vorige week speelden we in Zeist voor het eerst samen. Ik merk dat we goed op elkaar ingespeeld beginnen te raken.” Vandaag, in de halve finale, nemen de Brabanders het op tegen de als eerste ingeschaalde Tim Jansen en Cas de ruiter. Hoe Fens zich voorbereidt op deze partij? ,,Morgenochtend staat de wekker om vijf uur. Als bijbaan maak ik ook nog schoon in een koekjesfabriek. Het tennissen moet ergens van betaald worden”, lacht de tennisser. ,,Daarna gaat de volle focus op de wedstrijd.”

Sterk spelersveld

In het vrouwenveld ligt Lianne de Jong (33) op koers om voor de vierde keer op rij het toernooi op haar naam te schrijven. Na een vrijstelling in de eerste ronde won ze tweemaal en vandaag staat de halve finale tegen Jade Groen op het programma. Extra druk ervaart de als eerste geplaatste Rotterdamse niet: ,,Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd. Het komt me tot op heden niet aanwaaien, er is echt tegenstand.”

In de andere halve finale speelt tennistalent Warda Ait El Bachir (18) tegen Annika Barth. De Nederlands kampioene tot 18 speelt een sterk toernooi en won al drie keer met overtuigende cijfers. Vanmiddag om 16:00 worden tevens de halve finales van het damesdubbelspel getennist. Zowel De Jong, Ait El Bachir en Barth komen hierin met hun dubbelpartners in actie.

Het sportpark in Rijen maakt zich in ieder geval op voor nog twee mooie tennisdagen. ,,De sfeer is tot nu toe fantastisch. Overdag zijn er veel toeschouwers voor het NRT en in de avonden, waarin de wedstrijden van het Open Toernooi worden gespeeld, is het bomvol”, vertelt toernooidirecteur Theeuwes. ,,Zaterdag vinden de jeugdfinales plaats en zondag worden alle finales van het Open Toernooi en het NTR gespeeld.” Om de 41 finales over alle categorieën gespeeld te krijgen wordt er zondag van 10:00 tot 17:00 gespeeld op het complex in Rijen. De dames enkelfinale van het NRT start om 11:00 en de heren spelen om 13:00. De finales van het heren en -damesdubbelspel starten om 15:00.