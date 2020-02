Tennisser Middelkoop hoopt de ware nu gevonden te hebben

Column De accu raakt zelfs bij een Liverpool-spe­ler een keer leeg

8 februari Gini Wijnaldum speelt drums in Dubai, Roberto Firmino flaneert hand in hand met zijn meisje op de Malediven, Fabinio chillt op een paradijselijk palmenstrand en Adam Lallana wandelt in het zonnetje op South Beach, Miami. In februari hè?