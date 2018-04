Teams Pelikaan belonen zichzelf niet, Push zet grote stap richting play-offs

MANNEN OVERGANGSKLASSE A Breda - HBS 2-2 (2-0). Voor de tweede week op rij speelde Breda gelijk, de ploeg kwam op 2-0 voor de pauze door Rick Doorenbos en Mark Luns. De voorsprong kon echter niet worden vastgehouden. Breda is inmiddels achtste en zal in de slotfase van de competitie meermaals moeten winnen.

OVERGANGSKLASSE B Push - Qui Vive 1-0 (0-0). Push wist dat Qui Vive een goede ploeg heeft en de inzet en beleving was dan ook groot. Als collectief streden de Bredanaars en achterin werd weinig weggegeven. Tien minuten na de pauze maakte ervaren verdediger Ard Seelen uit de rebound van een strafcorner het enige doelpunt, zijn eerste in jaren.

Zwart-Wit - Union 3-0 (1-0). Zwart-Wit blijft in de race voor de promotieklasse, maar van Union moest dus wel gewonnen worden. Voor rust scoorde Jan Düthmann, maar bleven kansen verder onbenut. Na de pauze zorgden Twan van Ginneken en Joost de Wijs alsnog voor de beslissing.

EERSTE KLASSE B Berkel & Rodenrijs - Warande 0-1 (0-1). De winst voor Warande was zwaarbevochten, maar verdiend. De Oosterhouters stijgen meteen twee plaatsen naar de vijfde positie. De treffer van Sam Vanhoute (Warande) bleek voldoende voor de drie punten.

Zoetermeer - Etten-Leur 2-1 (1-0).

Het verlies was zuur voor Etten-Leur, aangezien de winnende treffer van de thuisclub uit een uitspeelcorner kwam. Na rust kwam een in fases dominant Etten-Leur gelijk via Pieter Riemens, maar het verloor alsnog.