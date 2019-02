Sven van Merode heeft zijn nationale hoogspringtitel terug: ‘Nu die piek nog’

NK atletiek indoorSven van Merode heeft zijn nationale (indoor) titel bij het hoogspringen terug. De 20-jarige Spado-atleet uit Etten-Leur sprong in Apeldoorn over 2.11 m. Nummer twee Jan-Peter Larsen haalde die hoogte ook, maar in de aanloop daar naar toe had hij één poging meer nodig gehad dan Van Merode.

De twee waren de enigen die in de finale over 2.11 waren gesprongen. Allebei ook mistten ze drie keer op 2.14. Van Merode stond bij de laatste poging van Larsen met zijn rug naar de arena gekeerd. Toen hij hoorde dat zijn concurrent de lat er had af getikt, draaide hij zich juichend om. ,,Natuurlijk ben ik hier blij mee. Het is alleen niet fijn om als laatste te moeten afwachten wat de ander doet.”

Van Merode won in 2017 nog de beide titels. Vorig jaar strandde hij indoor op plek vier en outdoor op de tweede plaats. ,,Het is lekker om de titel weer terug te hebben. Helemaal als je weet dat ik dit jaar al twee keer ziek geweest ben. Dan verwacht je niet even te winnen van mannen als Jan Peter Larsen en Dion van Kessel.”

Ook met de hoogte van 2.11 was hij gezien de moeizame route richting het NK tevreden. ,,Het is in ieder geval een opsteker naar het outdoor-seizoen. De focus ligt dit jaar op het halen van het EK onder 23 jaar. Vandaag was ik nog niet ontspannen genoeg in mijn aanloop om hoger te komen dan 2.11, maar ik weet nu wel dat er veel meer in zit.”