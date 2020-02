Sven van Merode blij met zilver op NK ondanks verlies titel hoogspringen

NK INdoorGeen nieuwe titel voor hoogspringer Sven van Merode op het NK indoor in Apeldoorn. De 21-jarige atleet uit Etten-Leur moest zaterdagmiddag in Omnisport zijn meerdere erkennen in de Douwe Amels. De Fries haalde een hoogte van 2.15. Van Merode bleef steken op 2.10.

,,Toch mag je me feliciteren", zei de atleet van Spado na afloop van het NK. ,,Het blijft een zilveren plak. En je titel inleveren aan iemand als Douwe is op zich niet zo vreemd. Hij zit op wereldniveau, ik nog net niet.” Van Merode heeft een pr van 2.17 achter zijn naam staan. De zeven jaar oudere Amels sprong al eens over de 2.28 en kwam vorig jaar uit op het WK in Doha.

,,Ik had dit dus wel een beetje verwacht. Ik hoopte wel voor een verrassing te kunnen zorgen. De sprongen waren op zich ook goed. Het ging lekker", zegt de man die deze winter werkte aan nieuwe techniek. ,,Dan moet je vanaf scratch beginnen.” De grootste verandering is de aanloop. ,,Voorheen begon ik met een dribbel, waardoor ik iets moest afremmen voor de bocht naar de lat. Nu is de aanloop meer opbouwend, waardoor ik mijn topsnelheid pas bereik in de bocht. Een paar weken geleden verviel ik in een wedstrijd in België toch weer in de oude fouten, maar vandaag ging alles goed, al moeten er nog wat kleine dingetjes verbeterd worden.”

Het is volgens Van Merode de reden waarom hij gisteren niet hoger kwam dan 2.10. ,,We zitten pas in de opbouw, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik met deze nieuwe aanloop hoger ga springen.” Zijn doel voor dit seizoen is het overschrijden van de 2.20. ,,Dat is een magische grens. Net als de 2.00 meter. Ik weet dat toen ik eenmaal over de 2.00 meter was de stappen naar 2.10 als vanzelf gemaakt werden. Ik hoop dat ik na de 2.20 net zo door kan pakken.”