Superfan Amber (9) schrikt van nieuwe coupe NAC-speler El Allouchi: ‘Wat heb je nu weer gedaan?’

El Allouchi vertrok na afloop van de eerste competitiehelft naar Mekka, het bedevaartsoord voor moslims. In de heilige stad van Saoedi-Arabië onderging hij een kleine metamorfose. ,,Het hoort bij de rituelen en de handelingen die je in Mekka moet doen. Waarschijnlijk laat ik het zo staan”, zo vertelde de geboren Roosendaler eerder aan BNDeStem. ,,Religie is erg belangrijk en staat op één bij mij.”

Topscorer Mitchell te Vrede en aanwinst Khalid Karami lieten weten het nieuwe uiterlijk van El Allouchi te kunnen waarderen, voor Amber was het nog even wennen geblazen. ,,Hoi Mounir, ik ben je grootste fan uit Etten-Leur: Amber. Wat heb je nu weer met je haar gedaan?”, reageerde de 9-jarige seizoenkaarthouder zondag op Twitter. El Allouchi zelf kon er de humor wel van inzien. ,,Haha, ik was het helemaal zat om elke ochtend m'n haren te doen. Had er geen zin meer in. Is het lelijk?!”, vraagt hij zich hardop af in een reactie op.

In de armen gesloten

Het kostte een paar dagen, maar Amber heeft haar idool inmiddels weer in de armen gesloten. ,,In het begin vond ik het gewoon niet zo mooi. Ik moest er gewoon even aan wennen.” Samen met vader Arjan heeft Amber een seizoenkaart van NAC. In het Rat Verlegh Stadion was het Mounir El Allouchi die binnen de kortste keren haar hart veroverde.

Als voetballer dan. Want als haar pa zegt dat ze stiekem een beetje verliefd is op El Allouchi, klinkt een luide ‘echt niet!’. ,,Hij kan gewoon heel goed voetballen”, corrigeert Amber, die zelf in de MO-11 van Unitas'30 speelt. Bovendien heeft ze El Allouchi al een aantal keer ontmoet en gesproken. Op de kermis in haar woonplaats Etten-Leur bijvoorbeeld. ,,Daar kreeg je een bal met handtekeningen van NAC-spelers, niet alleen van Mounir. Maar Mounir zei: ‘hey, jij bent die grote fan uit Etten-Leur!’”

Ondertussen is Amber al druk bezig met haar volgende missie: een wedstrijdshirt van El Allouchi bemachtigen. De eerste poging is inmiddels ondernomen.

